Regeling vaststelling forfaitair rendementspercentage box 3 in 2023 gepubliceerd

De regeling van de Staatssecretaris van Financiën tot vaststelling van forfaitaire rendementspercentages voor 2023 in box 3 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Op grond van artikel 10.6ter van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) worden de forfaitaire rendementspercentages in box 3 voor de categorieën banktegoeden en schulden na afloop van het kalenderjaar met terugwerkende kracht tot en met het begin van het kalenderjaar vervangen door een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage. Door middel van deze regeling worden die forfaitaire rendementspercentages voor het kalenderjaar 2023 vastgesteld.

Banktegoeden

In artikel 10.6ter, tweede lid, Wet IB 2001 is geregeld op welke wijze het forfaitaire rendementspercentage voor banktegoeden wordt vastgesteld. Dit rendementspercentage wordt gesteld op de som van het gemiddelde maandelijkse rendement in procenten op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal drie maanden, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank (DNB), uit een periode van elf maanden, beginnend op 1 januari en eindigend op 30 november van het kalenderjaar, onder dubbeltelling van het percentage over de maand november en gedeeld door twaalf. Voor het kalenderjaar 2023 bedraagt dit percentage 0,92%. Het thans nog in de wet opgenomen percentage van 0,01% wordt daarom met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 vervangen door 0,92%.

Schulden

In artikel 10.6ter, vierde lid, Wet IB 2001 is geregeld op welke wijze het forfaitaire rendementspercentage voor schulden wordt vastgesteld. Dit percentage wordt gesteld op de som van het gemiddelde maandelijkse rentepercentage over het totale uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens, zoals gepubliceerd door DNB, uit een periode van elf maanden, beginnend op 1 januari en eindigend op 30 november van het kalenderjaar, onder dubbeltelling van het percentage over de maand november en gedeeld door twaalf. Voor het kalenderjaar 2023 bedraagt dit percentage 2,46%. Aangezien het forfaitaire rendementspercentage voor schulden dat is opgenomen in artikel 5.2, tweede lid, Wet IB 2001 reeds 2,46% bedraagt, is een vervanging van dit percentage nu niet aan de orde.

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 16 april 2024 tot vaststelling van forfaitaire rendementspercentages voor 2023 in box 3