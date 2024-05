ESG, wat doen woningcorporaties ermee?

Een enquête door KPMG onder 26 woningcorporaties geeft antwoord op de vraag hoe zij tegen ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur) aankijken. Dat is met name van belang omdat woningcorporaties niet verplicht zijn om te rapporteren over ESG-doelstellingen zoals CSRD.

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Voor woningcorporaties is het belangrijk om goede aansluiting te vinden bij andere sectoren. Hoewel ESG-verantwoording zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor woningcorporaties niet is verplicht biedt het de mogelijkheid om de meest relevante thema’s voor de eigen organisatie te bepalen om daarna hierop te sturen en te verantwoorden. Wel worden de woningcorporaties steeds vaker gevraagd om extra informatie door bij voorbeeld ketenpartners en financiers die wel ESG-verantwoording hebben.

Overwegend positief over integreren ESG

Om te zorgen dat de corporaties de aansluiting bij andere sectoren niet verliezen vroeg KPMG een aantal woningcorporaties naar de bekendheid met ESG. Over het algemeen zijn woningcorporaties positief over het integreren van ESG in de eigen organisatie. Men hoopt wel dat het maken van impact voorop blijft staan en niet dat het vinken en verantwoording de overhand neemt. Ook zijn de corporaties bang dat in de toekomst de administratieve lastendruk zal toenemen als gevolg van aanvullende verantwoordingseisen.

Corporaties geven aan dat ESG al onderdeel is van hun maatschappelijke taak en het als het ware in het dna van de corporaties zit. Toch mag het bewustzijn over de actuele ESG-ontwikkelingen wel wat groter. Niet alle onderwerpen zijn in beeld binnen de thema’s E, S en G. Op het thema Environmental hebben de corporaties de opgave redelijk in beeld, de periode daarna lijkt lastiger. Vooral de financierbaarheid van de opgaven op lange termijn wordt somber ingezien. Momenteel hebben corporaties vooral aandacht voor reductie van CO2 en klimaatverandering. Voor biodiversiteit, en hulpbronnen als water en vervuiling is meer aandacht voor nodig.

Op het thema S gaat de aandacht van de corporaties uit naar eigen werknemers, klanten en gemeenschappen. De werknemers van partijen in de waardeketen is een onderwerp waarop de corporaties geen zicht hebben. Ook hier is de financierbaarheid een van de grootste uitdagingen.

Op het thema G wordt het meest gestuurd en verantwoord melden de corporaties. Vooral op onderwerpen als risicobeheer, compliance, stakeholderbetrokkenheid en transparantie en verantwoording.

ESG-verantwoording staat nog in de kinderschoenen

Bewustzijn creëren voor deze onderwerpen in de organisatie wordt als grootste uitdaging gezien. Dat komt omdat ESG-verantwoording bij de corporaties nog in de kinderschoenen staat. De rapportage op deze thema ’s gebeurt meestal met een beperkt aantal KPI ’s middels het jaarverslag of enkele casestudies. Driekwart van de respondenten is niettemin positief over de toepassing van CSRD als standaard voor de corporatiesector. Door aansluiting te zoeken bij de EU-regelgeving en de standaard van andere sectoren spreekt men daardoor dezelfde taal en wordt dubbelwerk voorkomen.

De verwachting is dat financiering in de toekomst een probleem wordt wanneer corporaties niet (voldoende) meekunnen op het gebied van ESG-verantwoording. Als één sector gezamenlijk optrekken voor één standaard is een belangrijke stap.