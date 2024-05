Adviescollege waarschuwt: modernisering omzetbelasting bij fiscus dreigt te falen

De kans bestaat dat een geplande modernisering van de ICT-systemen voor de omzetbelasting (OB) bij de Belastingdienst faalt, met als gevolg dat de continuïteit van OB-processen in gevaar kan komen en dat nieuwe wet- en regelgeving nog langere tijd beperkt kan worden doorgevoerd. Dat staat in het definitieve advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma Modernisering Omzetbelasting. Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft het advies naar de Kamer gestuurd en somt in een begeleidende Kamerbrief de acties op die worden ingezet om zo’n scenario te voorkomen.

Verouderde ICT-systemen

De ICT-systemen van de omzetbelasting bij de Belastingdienst zijn verouderd en dringend toe aan modernisering, zodat de continuïteit voor de langere termijn wordt geborgd. Door de modernisering ontstaat – op termijn – meer ruimte om verbeteringen door te voeren waardoor de dienstverlening van de Belastingdienst beter kan functioneren. Ook zorgt de modernisering voor meer wendbaarheid van de systemen, waardoor nieuwe wetgeving sneller geïmplementeerd kan worden.

In opdracht van de Belastingdienst zijn door McKinsey de mogelijkheden voor de aanpak van de modernisering onderzocht en is er, naar aanleiding van hun advies, gekozen voor het aanschaffen van een pakketoplossing. Dit betekent dat niet is gekozen om zelf een systeem te bouwen, maar een softwarepakket wordt aangekocht dat vervolgens geïntegreerd wordt met de bestaande ICT-voorzieningen van de Belastingdienst, het zogenaamde ‘aangescherpte koopscenario’. Hierover heeft de staatssecretaris de Kamer geïnformeerd in februari 2023 en via zogeheten stand-van-zaken-brieven. Dit betreft een groot en complex aankooptraject, dat de volle aandacht van de Belastingdienst heeft, schrijft Van Rij. Het streven is nog steeds om dit traject in 2026 afgerond te hebben.

Waarschuwing adviescollege

Naar aanleiding van het advies van McKinsey is het programma Modernisering Omzetbelasting gestart. Het Adviescollege geeft aan dat de voorbereiding voor de verwerving en inzet van pakketsoftware voor de OB nog onvoldoende is. Volgens het Adviescollege bestaat daarom de kans dat dit verandertraject faalt, met als gevolg dat de continuïteit van OB-processen in gevaar kan komen en dat nieuwe wet- en regelgeving nog langere tijd beperkt kan worden doorgevoerd.

In haar definitieve advies komt het Adviescollege met drie hoofdconclusies en bijbehorende aanbevelingen. De Belastingdienst neemt deze conclusies zeer serieus, schrijft de staatssecretaris. In de Kamerbrief geeft Van Rij per conclusie en bijbehorende aanbeveling zijn reactie. Daarbij worden ook de reeds in gang gezette acties toegelicht.

Kamerbrief met bestuurlijke reactie op BIT-advies Modernisering Omzetbelasting