Administratie weg na faillissement: 3 aanhoudingen

De FIOD heeft maandag 13 mei drie mannen (76, 62 en 52) aangehouden. Ze worden verdacht van faillissementsfraude. De curator meldde dat de administratie van de onderneming ontbreekt.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na meldingen van de curator. De administratie van de onderneming ontbreekt, hoewel de curator hierom heeft verzocht. In 2021 heeft de rechtbank het faillissement van een onderneming uitgesproken. De drie verdachten zijn achtereenvolgend van 2015 tot en met 2021 bestuurder van de onderneming geweest. De mannen worden van verschillende strafbare feiten verdacht, waaronder het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen en het onttrekken van gelden aan de failliete onderneming.



Er zijn woningen in Geldrop, Haaksbergen en de gemeente Bergen doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.