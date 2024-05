Johan Kriek: vanuit Kaapstad even op bezoek bij zijn Nederlandse collega’s

Vanuit Kaapstad werkt Johan Kriek bij Joanknecht. Vorige maand had de bevlogen auditor de kans om zijn collega’s in Eindhoven persoonlijk te ontmoeten. Hoe heeft hij deze week in Nederland ervaren? En wat zijn de opvallendste verschillen en overeenkomsten tussen de werkculturen van Nederland en Zuid-Afrika? “De grens tussen werk en sociaal leven is hier wat scherper. In Zuid-Afrika loopt dat meer door elkaar.”

De reis van Johan Kriek en zijn verloofde naar Europa begon met een ski-trip in Frankrijk. Na het plannen van deze trip besloten ze om ook een bezoek te brengen aan het Eindhovense kantoor van Joanknecht. “Onze reis naar Europa was een compleet nieuwe ervaring voor ons,” vertelt hij. In plaats van in hotels te verblijven, kozen ze er bewust voor om bij vrienden en collega’s te logeren die vanuit Zuid-Afrika naar Nederland zijn verhuisd. Dit bood hem een unieke kijk op de Nederlandse cultuur. “Wat mij is opgevallen? Dat jullie thee niet uit een pot schenken, maar iedereen zelf een theezakje laten kiezen. Klinkt klein, maar is voor ons heel nieuw!”

Gastvrijheid en flexibiliteit

Tijdens hun verblijf in Nederland bezochten Johan Kriek en zijn verloofde verschillende steden, waaronder Maastricht, Tilburg en Amsterdam. In de hoofdstad bezochten ze samen met enkele Joanknecht-collega’s het Rijksmuseum. “Iedereen was heel gastvrij,” zegt Kriek. Hij was ook onder de indruk van de flexibiliteit op het kantoor in Eindhoven. “Ik heb een paar dagen op het kantoor gewerkt en zonder het te hoeven vragen, kreeg mijn verloofde daar ook een werkplekje. We kregen zelfs de kantoorauto mee om steden te bezoeken. Dat was in Zuid-Afrika echt ondenkbaar geweest.”

Verschillen in werkcultuur

Hij merkte enkele duidelijke verschillen in werkcultuur op. “In Zuid-Afrika is iedereen heel strikt met de tijd. Je begint om acht uur en je vertrekt om vijf uur, daar zit geen flexibiliteit in. Hier zijn ze relatief soepel in je werktijden, je mag best een uurtje later beginnen en een uurtje later naar huis gaan als dat beter bij je past.” Daarnaast is de interactie tussen collega’s in Zuid-Afrika vaak informeler. “Als wij op ons werk aankomen, kletsen we eerst een tijdje over het weekend en persoonlijke dingen. Er is veel lol en iedereen maakt grapjes op de werkvloer. Dat gebeurt in Nederland ook wel, maar er wordt hier sneller doorgeschakeld naar het zakelijke.”

Minder hiërarchie en meer toegankelijkheid

Een ander opvallend verschil is de manier waarop hiërarchie wordt ervaren. “In Zuid-Afrika is alles vrij hiërarchisch opgebouwd, ook fysiek. De managers zitten op hogere verdiepingen in aparte kantoorkamers en komen vrijwel niet op de verdiepingen eronder. Bij Joanknecht zit iedereen meer gemengd en is er meer interactie tussen managers en medewerkers. Dat voelt gelijkwaardiger en toegankelijker.”

Ondanks de verschillen ziet Johan ook veel overeenkomsten. “Over het algemeen verloopt een werkdag vrijwel hetzelfde. Zowel in Nederland als in Zuid-Afrika wordt heel hard gewerkt en draagt iedereen enthousiast zijn steentje bij tijdens projecten. En zowel hier als daar is iedereen vriendelijk en willen we uiteindelijk het beste voor elkaar en de organisatie.”

Toekomst bij Joanknecht

Johan Kriek is duidelijk over zijn toekomstplannen. Hij ziet zichzelf nog een aantal jaar bij Joanknecht werken. “Ik leer heel veel en krijg de kans om te groeien binnen de organisatie. Ook het op afstand werken bevalt me goed. Eigenlijk kan ik overal mijn laptop openklappen en virtueel met mijn collega’s in Eindhoven sparren en overleggen. Dat gaat prima, er is veel flexibiliteit.” Wat hem het meest waardeert aan werken bij Joanknecht is de betrokkenheid. “Iedereen was zo aardig en gastvrij. Al die kleine dingen, zoals het lenen van de bedrijfsauto, de trip naar Amsterdam en de interesse in mij en mijn verloofde, bewijzen dat Joanknecht oprecht om haar medewerkers geeft. Ze zeggen het niet alleen, ze laten het ook zien in daden. Dat is mij het meest bijgebleven.”

