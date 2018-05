Onderzoek KPMG SA eind juni afgerond

Het onderzoek naar het handelen van de Zuid-Afrikaanse tak van KPMG in het omvangrijke corruptieschandaal rondom de Indiase zakenfamilie Gupta is eind juni gereed. Dat schrijft Economia.

Het onderzoek is gelast door de Zuid-Afrikaanse beroepsorganisatie van accountants (Saica) in november. Het onderzoek had eigenlijk eind april afgerond moeten zijn, maar verschillende partijen hadden om uitstel gevraagd. Daarnaast zou Saico ook geen complete medewerking hebben gekregen van alle partijen. ‘We beseffen dat het accountantsberoep onder immense druk staat en dat veel klanten van KPMG op ons rapport aan het wachten zijn. De wereld kijkt naar ons’, aldus advocaat Dumisa Ntsebeza, die het onderzoek leidt.

Schandalen

KPMG Zuid-Afrika is betrokken bij een een omvangrijk corruptieschandaal rondom de Indiase zakenfamilie Gupta. Verder zijn twee inmiddels opgestapte senior partners nalatig geweest bij de controle van de VBS Mutual Bank. Kortgeleden kondigde de Zuid-Afrikaanse auditor general aan dat KPMG geen werk meer mag doen voor publieke instellingen in Zuid-Afrika. Meerdere organisaties hebben hun samenwerking met KPMG Zuid-Afrika verbroken. Als antwoord op de schandalen kondigde KPMG Zuid-Afrika onlangs aan alle dossiers van de afgelopen achttien maanden te reviewen. Het zou om ongeveer tweehonderd dossiers gaan.