Handhaving schijnzelfstandigheid: nog altijd verzet van belangenorganisaties

Na een pauze van acht jaar wordt vanaf volgend jaar het zogeheten handhavingsmoratorium opgeheven, waardoor de Belastingdienst weer gaat optreden tegen schijnzelfstandigheid. In veel gevallen was altijd al wel duidelijk of zzp’ers wel of geen echte zelfstandige zijn, constateert het FD. De krant maakte een rondgang langs diverse deskundigen en belangenorganisaties.

Over de eerder ingevoerde Wet DBA kwamen destijds zoveel vragen dat werd besloten om niet langer boetes en heffingen op te leggen bij schijnzelfstandigheid. Inmiddels probeert minister Van Gennip (SZW) de handen op elkaar te krijgen voor het Wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden, maar dat valt nog niet mee. Dat neemt niet weg dat de Belastingdienst naar verwachting vanaf begin volgend jaar het handhavingsmoratorium op gaat heffen.

Handhaving Belastingdienst

John Piepers van de Belastingdienst verwacht echter dat van een big bang in de handhaving begin volgend jaar nog geen sprake zal zijn. Bedrijven die zzp’ers inhuren voor werk waar eigenlijk een dienstverband gepast is hoeven niet meteen af te rekenen over alle jaren dat oneigenlijk is gewerkt. Dankzij het moratorium zal pas vanaf 1 januari worden gekeken. Het duurt tot 2030 voordat de Belastingdienst weer over de volle wettelijke termijn van vijf jaar kan terugvorderen.

Verzet belangenorganisaties

UvA- hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp wijst er op dat in 95% van de gevallen altijd al wel duidelijk was waar sprake is van schijnzelfstandigheid. Het probleem is dat er altijd discussie blijft over de 5%. Veel zzp’ers willen daar ook graag bij horen, omdat het loont om zzp’er te zijn: van elke verdiende euro houdt een zzp’er meer over dan iemand in dienstverband met een vergelijkbare functie.

Maar zzp- en ondernemersorganisaties zijn het daar niet mee eens. “Het is nog steeds onduidelijk waar de Belastingdienst op gaat handhaven en de nieuwe wet gaat niet de gewenste helderheid geven”, zegt voorzitter Cristel van de Ven van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden net als VZN dat de focus meer zou moeten komen te liggen op de ‘onderkant’ van de markt; de gevallen waarbij overduidelijk geen sprake is van zelfstandigheid. Onder een bepaald tarief zouden zzp’ers automatisch als werknemer moeten aangemerkt, voor de beter verdienende zzp’er met onderhandelingsmacht zou er niet veel hoeven veranderen.

Bron: FD