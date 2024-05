‘Onafhankelijke geldautomaten vormen groot witwasrisico’

Onafhankelijke geldautomaten, die niet in handen zijn van de grote banken, kunnen gemakkelijk worden gebruikt om geld wit te wassen. Toezicht ontbreekt grotendeels, omdat de aanbieders niet onder de Wwft vallen. Dat meldt Zembla na onderzoek.

Het onderzoeksprogramma bracht samen met Deens en Spaanse collega’s de locaties van duizenden onafhankelijke geldautomaten in kaart. Daaruit werd onder meer duidelijk dat veel automaten van onafhankelijke aanbieders op plekken met hoge witwasrisico’s geplaatst zijn, zoals stripclubs, casino’s en coffeeshops. De automaten worden met cash gevuld, en op die manier zou vaak belasting worden ontdoken. Bovendien worden zo criminele inkomsten uit het zicht gehouden en witgewassen. In Nederland staan enkele honderden van zulke automaten.

Undercover

Journalisten van Zembla gingen undercover en deden zich voor als potentiële klanten voor een zelfvulautomaat. Daarbij werden gesprekken gevoerd met drie van de vier Nederlandse aanbieders. Die zeiden zich aan de wet te willen houden, maar braken tegelijkertijd soms de gesprekken niet af als een ‘klant’ zei dat hij de automaat wilde gebruiken voor het witwassen van geld.

Signalen niet bekend

In recente witwasrapportages noemt de antifraude-afdeling van de Europese Commissie het risico van de onafhankelijke geldautomaten ‘zeer hoog’ en wordt het gebrek aan controle en alertheid in sommige lidstaten gehekeld. Het ministerie van Financiën en DNB stellen tegenover Zembla dat het signaal over de witwasrisico’s van de automaten nieuw voor hen is en dat ze daarover in gesprek gaan met de financiële sector.

