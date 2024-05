Onderzoek: discriminatie en meer controles banken dan verplichting vanuit wwft

Eén op de tien mensen ervaart discriminatie in hun contact met banken en betaalinstellingen, waarbij overmatige controle het vaakst wordt genoemd. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën.

Minister Van Weyenberg heeft het rapport vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd en spreekt met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap. Hij vindt de resultaten onacceptabel en roept op om samen met banken en betaalinstellingen, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN) en De Nederlandsche Bank (DNB) actie te ondernemen.

Communicatie schiet tekort

Mensen ervaren ‘overmatige’ controle in het contact met banken en betaalinstellingen, blijkt uit het onderzoek. Vaak leggen banken en betaalinstellingen bijvoorbeeld niet uit waarom zij specifieke vragen stellen. De communicatie van banken en betaalinstellingen laat in die gevallen duidelijk te wensen over.

Witwaswetgeving

Banken doen bovendien soms meer dan noodzakelijk is vanuit de witwas- en sanctiewetgeving, concluderen de onderzoekers. Minister Van Weyenberg roept banken op dat zij niet meer informatie opvragen dan nodig en dat ze duidelijk communiceren naar hun klanten, zodat zij weten welk doel dit dient. De brancheorganisaties NVB en de VBIN zullen hierop gaan acteren en de minister informeren.

Signalen herkennen

Ook is het belangrijk dat banken en betaalinstellingen werken aan bewustwording, constateert de minister. Uit het onderzoek dat de NVB zelf eerder heeft uitgevoerd blijkt dat banken de signalen over discriminatie over het algemeen niet herkennen en weinig klachten ontvangen. Dit onderzoek laat zien dat die signalen er wel degelijk zijn, schrijft Van Weyenberg. Het is daarom essentieel dat banken en betaalinstellingen zich bewust worden van vooroordelen en over hoe dit een rol speelt in de behandeling van klanten. De NVB heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan en DNB gaat dit monitoren aan de hand van een vervolgonderzoek.

Tot slot is het belangrijk dat mensen en organisaties ergens terecht kunnen als zij discriminatie ervaren. Dit kan in eerste instantie via de klachtenprocedure van de bank. Maar banken moeten zich er bewust van zijn dat deze drempel vaak hoog is. Mensen kunnen zich ook wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), of al dan niet anoniem, melding doen bij het landelijk meldpunt discriminatie.

Aanbiedingsbrief bij onderzoek naar ervaren discriminatie bij burgers door banken en betaalinstellingen