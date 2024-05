PwC integreert ChatGPT in VS en VK

PwC sluit in de VS en het VK een groot contract met OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Tienduizenden medewerkers krijgen de AI-tool in hun gereedschapskist.

Daarnaast wordt PwC wederverkoper van ChatGPT Enterprise, de zakelijke versie van de AI-dienst. ‘Generatieve AI (GenAI) is onze werk en dagelijkse levens aan het veranderen’, aldus PwC in een persverklaring. Volgens de dienstverlener staan we op een beslissend kantelpunt. ‘We erkennen het immense potentieel van AI en investeren al jaren strategisch in dit gebied.’

Nieuwe toepassingen

Door de integratie van AI met de praktijk denkt PwC dat het beter in staat zal zijn AI-mogelijkheden over bedrijven heen te schalen om klanten sneller van dienst te zijn. Het kantoor verwacht de audit-, belasting- en adviesdiensten te kunnen aanvullen met een breed scala aan bedrijfs- en sectoroplossingen. Volgens Techcrunch krijgen honderdduizend medewerkers ChatGPT Enterprise, de krachtige versie van de toepassing, in hun pallet.

PwC is al bezig met het ontwikkelen van aangepaste GPT’s om medewerkers te helpen bij het beoordelen van belastingaangiften, het genereren van reacties op voorstellen, software lifecycle assistants, het genereren van dashboards, rapporten en meer. Het advieskantoor hoopt met nieuwe, betere versies van ChatGPT de toepassingen verder uit te breiden.

Maximaal vermogen

Eric Hazan van McKinsey zei vorige week: ‘Er komt een nieuwe golf van automatisering van bedrijfsprocessen aan. In Europa gebeurt dat op een moment dat werkloosheid op zijn laagst is en de productiviteit van mensen al decennia daalt.’ Anders gezegd: economieën draaien op maximaal vermogen. Zonder technologische impuls is verdere groei niet mogelijk. Dertig procent van de werkuren van nu zijn tegen 2030 geautomatiseerd, denkt McKinsey.

Deloitte in Nederland ontwikkelde zelf een AI-tool voor zijn eigen mensen en klanten, Headstart.

Bron: PwC, Emerce.nl