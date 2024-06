Exceltip | Blokkeren of splitsen of …

In deze tip laat Saskia Jacobsen verschillende situaties en handige oplossingen zien om het overzicht te houden als je veel gegevens of een grote tabel hebt op een werkblad.

Als je veel gegevens of een grote tabel hebt op een werkblad, wil je bij het scrollen graag wel het overzicht behouden. Daarom zetten veel mensen vaak de eerste rij(en) vast op het scherm. Dat heeft zijn voordelen, maar soms is splitsen van het scherm beter. En soms is het ook helemaal niet nodig.

Titels blokkeren

In een tabel staat er in de eerste rij bijna altijd een omschrijving van wat er in elke kolom staat. Zoals hier.

Als je die op het scherm wilt houden als je naar hogere rijnummers doorschuift, wordt vaak die rij vastgezet.

Zorg dat de eerste rij op het scherm zichtbaar is.

Kies Beeld > Blokkeren (Eng: View > Freeze Panes).

Je kunt de Bovenste rij blokkeren (altijd rij 1 dus) of de Eerste kolom blokkeren (altijd kolom A dus). In deze situatie zou dat een handige opties zijn.

Als het een erg brede tabel is, wil je wellicht de bovenste rij + de eerste kolom vastzetten. Dan moet je Titels blokkeren gebruiken, maar daarbij moet je oppassen. Vóórdat je die optie kiest, moet je eerste de juiste cel selecteren en zorgen dat A1 in beeld is.

Als ik in ditt voorbeeld cel B2 zou selecteren en dan Titels blokkeren kies, zullen de eerste rij én de eerste kolom vastgezet worden. Excel kijkt c=vanaf de actieve cel (=B2) welke rijen erboven staan en welke kolommen er links van staan: die worden vastgezet op het scherm.

Zou ik dus D2 hebben geselecteerd, dan zullen rij 1 en de kolommen A, B en C op het scherm blijven staan bij het scrollen.

Om een bestaande titelblokkering te wijzigen, moet je de huidige eerst opheffen en dan een nieuwe maken.

Variant op titels blokkeren

Stel je hebt boven de kolomnamen nog meer gegevens in rijen staan, zoals hier.



Dan wil je niet dat die 11 rijen allemaal op het scherm blijven. Je kunt dan toch zorgen dat alleen rij 11 op het scherm blijft.

Schuif zover naar beneden dat de rij met de kolomnamen (11) op het scherm de eerste rij is.

Selecteer dan A12 en kies Titels blokkeren.

Een nadeel is dan dat je niet meer de eerste 10 rijen in beeld kunt krijgen! Tenzij je de blokkering weer opheft.

Tabel maken is hier handiger

Als de gegevens een tabel vormen kun je trouwens beter van die gegevens een Excel-tabel maken. Dan blijft namelijk automatisch de rij met de kolomomschrijvingen op het scherm staan als je in de tabel bezig bent. Je hebt dus helemaal geen titelblokkering hiervoor nodig!

Zo maak je van de gegevens een Excel-tabel:

Selecteer de cellen die de tabel vormen

Kies Invoegen > Tabel (Eng: Insert > Table)

Excel vraagt je te controleren of het tabelbereik juist is en of er inderdaad kolomnamen boven staan.

Met OK is de tabel gemaakt.

Scrol je nu, dan zul je zien dat de kolomomschrijvingen op het scherm zichtbaar blijven.



Wil je die tabelopmaak niet? Kies dan op het speciale tabblad Tabelontwerp voor een andere stijl, bijvoorbeeld de eerste (Geen).



In een eerdere tip heb ik het al eens over tabellen gehad, want dat heeft nog veel meer voordelen! Bekijk die tip maar eens: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2024/01/02/exceltip-een-echte-excel-tabel-maken/

Groeperen

Als je gegevens over veel kolommen zijn verdeeld, is het in de praktijk vaak zo, dat je bepaalde kolommen wilt zien en andere niet. Je kunt ze dan verbergen als je ze niet nodig hebt en zichtbaar maken als je ze toch wilt zien.

Daarvoor kun je ook groeperen gebruiken.

In dit voorbeeld hoeven de kolommen B:E niet altijd zichtbaar te zijn.

Selecteer de kolommen B:E.

Kies Gegevens > Groeperen (Eng: Data > Group).

Met het plusje of minnetje kun je nu snel de kolommen zichtbaar maken en verbergen. Dat kun je ook met rijen doen.

Splitsen

Stel je wilt de gegevens van januari 2023 vergelijken met de gegevens van januari 2024. Die laatste staan een stuk lager! Dan is splitsen wellicht handig.

Selecteer een willekeurige cel in het bereik (bijvoorbeeld G10).

Kies Beeld > Splitsen (View > Split).

Je scherm is dan opgesplitst in 4 afzonderlijke deelvensters.

Door je muisaanwijzer op een splitsing te zetten kun je die eenvoudig verslepen en daarmee verplaatsen.

Nu kun je door te klikken in een deelvenster in DAT venster scrollen. Zo kun je bijvoorbeeld deze situatie krijgen.



Wil je weer van de splitsing af, dan gebruik je de knop nog eens.

Als je alleen een horizontale splitsing zou willen hebben, dan sleep je de verticale splitslijn tot voor de eerste kolom.

Saskia Jacobsen is directeur-eigenaar van Toels-PC en helpt bedrijven en vooral hun gebruikers om slimmer met de apps op hun pc te werken. Zij geeft voor ons de Excel Expert-trainingen. Naast de blogs op onze website, publiceert zij ook wekelijks op YouTube een korte tip (maximaal 2-3 minuten) die meestal over Excel gaat. Deze videotip gaat bijvoorbeeld ook over dit onderwerp: https://youtu.be/9yM7K5i45Fg

