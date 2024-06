“Omdat we altijd bij zijn kost het geen tijd om mensen te voorzien van een prognose of tussentijdse cijfers”

Ten Donkelaar Administraties en Advies is gevestigd in Helmond en biedt hun klanten, zzp’ers en mkb’ers, een volledig pakket aan financiële dienstverlening om hen zo veel mogelijk te ontzorgen. Het kantoor werkt met Visma eAccounting Accountancy.

Pierre Claassen, mede-directeur van Ten Donkelaar Administraties en Advies vertelt: “We zijn met onze ruim 700 klanten overgestapt naar Visma eAccounting, omdat we alles in de cloud wilden hebben. We kunnen daardoor beter samenwerken en klanten op een betere manier informeren over de administratie.”

Controle financiële gegevens

Ten Donkelaar maakt binnen Visma eAccounting ook gebruik van de Online Samenstel-assistent. Met deze functionaliteit kan je financiële gegevens uit eAccounting maar ook uit andere boekhoudsoftware gecontroleerd worden op volledigheid en juistheid. Met de Online Samenstel-assistent heb je inzicht in wat wie precies gedaan heeft in het controleproces van de administratie als voorbereiding op het samenstellen van de jaarrekening. Via de scan- en herkenservice kunnen zij de documenten doorschieten naar Visma eAccounting. Vanuit daar kunnen zij met één druk op de knop doorschakelen naar de Online Samenstel-assistent. “We hebben nu geen papierwerk meer op ons bureau, maar kunnen alles in de cloud nakijken.”

Tussentijdse cijfers

Pierre Claassen: “De combinatie van Visma eAccounting en de Online Samenstel-assistent zorgt ervoor dat wij verplicht worden om het dossier op een goede manier op te bouwen.” Nu Ten Donkelaar is overgeschakeld naar Visma eAccounting hoeven zij hun documenten niet meer te koppelen, want die zitten meteen al in de Online Samenstel-assistent. Claassen: “Ook zijn we altijd up-to-date. Als een klant een vraag stelt hebben we nu altijd het juiste document ter beschikking. Omdat je altijd bij bent kost het geen tijd om mensen te voorzien van een prognose of tussentijdse cijfers.”

“Ik ben ervan overtuigd dat elk kantoor met de Online Samenstel-assistent moet gaan werken, want de ondersteuning van dat pakket is van immense waarde in je gesprek met de klant“

Pierre Claassen: “Wij werken onze administratie maandelijks, het liefst wekelijks bij voor al onze klanten. Waar we naartoe willen is dat we ook maandelijkse rapportages maken. Dan kunnen we in februari zeggen dat we onze jaarrekening voor 99,9% klaar hebben.”

Tijdbesparing

Ten Donkelaar boekt veel tijdwinst sinds zij met eAccounting en de Online Samenstel-assistent werken. Klanten schieten rechtstreeks hun inkoop- en verkoopfacturen in de scan- en herken software en maken zelf de verkoopfacturen aan in Visma eAccounting. Pierre Claassen: “Wij hoeven alleen nog de inkoop in te boeken en een controle te doen. Ook kunnen wij de afstemming van de bankmutaties op een betere manier verwerken. Zoals we nu werken kunnen we met een minimale personele bezetting meer klanten bedienen. En met de tijd die we besparen kunnen we onze klanten nog beter adviseren.”

