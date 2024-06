Zwaardere sanctieregels voor accountantsdiensten aan Rusland

De NBA heeft daarom NBA Alert 45 vernieuwd de Alert van 12 oktober 2022 aangepast. ‘Belangrijk is dat geen zaken mogen worden gedaan met personen, bedrijven en organisaties die op de EU-sanctielijst staan. Hun tegoeden in de Europese Unie zijn bevroren. Toepassing van het sanctiebeleid betekent dat ook alle diensten aan gesanctioneerde organisaties worden bevroren.’

Ook verbod voor organisaties onder EU-zeggenschap

Sinds juni 2022 is het verboden om accountancydiensten te verlenen aan Rusland. Een uitzondering bestond nog wel voor dienstverlening aan in Rusland gevestigde organisaties waarover Nederlandse of andere binnen de EU gevestigde organisaties controle hebben door eigendom of zeggenschap. Maar die uitzondering vervalt nu.

De NBA heeft de gelegenheid te baat genomen om niet meer relevante teksten te verwijderen. Het gaat daarbij om de paragrafen die zagen op de verslaggevings- en controleaspecten voor het jaar waarin de sancties werden ingevoerd, waaronder de mogelijke continuïteitsrisico’s.