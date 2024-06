RvB-lid Leonieke van der Meer vertrekt bij Flynth

Leonieke van der Meer heeft aangekondigd Flynth per 1 november te gaan verlaten na haar benoemingsperiode van zes jaar. Van der Meer is sinds 2018 lid van de raad van bestuur.

In haar rol bij Flynth heeft Leonieke van der Meer uitvoering gegeven aan een aantal grote projecten. Vooral op het gebied van organisatie-inrichting en ontwikkeling, professionalisering van de samenstelpraktijk, digitalisering en datagedreven werken zijn volgens Flynth onder haar leiding grote stappen gezet. Eind 2023 heeft ze bovendien het startsein gegeven voor een programma waarin gewerkt wordt aan het optimaliseren van klantbediening onder andere door het implementeren van een modern dataplatform waarmee Flynth de komende jaren artificial intelligence kan gaan omarmen.

Integratie Accon en Astrium

Kees van Dijkhuizen, voorzitter raad van commissarissen: “De raad van commissarissen bedankt Leonieke voor haar belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Flynth in de afgelopen jaren. Zij heeft bijzonder bijgedragen aan de integratie van Accon avm en Astrium. Wij wensen Leonieke succes met het vervolg van haar carrière.”

Leonieke van der Meer: “Ik kijk terug op een bijzonder interessante en mooie bestuursperiode. En dan doel ik op zowel zaken die we zelf in gang hebben gezet als zaken die van buitenaf op ons afkwamen en erg veel klanten raakten, zoals de verschillende overnames en natuurlijk de coronaperiode. Ik wil alle collega’s bedanken voor de samenwerking en de mooie stappen die we hebben gezet in de afgelopen jaren. Onder leiding van een nieuw team van bestuurders kan op de gelegde basis verder worden gebouwd aan één sterk Flynth.”

Overnames

Bas Hidding, voorzitter raad van bestuur: “We danken Leonieke voor haar visie en executiekracht. We gaan Leonieke als zeer gewaardeerde en toegewijde collega missen. Samen met Leonieke hebben we een uitdagende periode achter de rug, waarin we zijn gestart met het neerzetten van een nieuwe strategie, bijpassende organisatie inrichting en leiderschap. En natuurlijk werden de afgelopen jaren ook gekenmerkt door overnames. Onderwerpen die niet alleen binnen het bestuur maar ook samen met alle collega’s van Flynth met veel energie en inventiviteit zijn opgepakt.”

De raad van commissarissen is gestart met de werving van twee nieuwe leden voor de raad van bestuur van Flynth. Een bestuurslid zal met name de basisdienstverlening, HR Services en advies in portefeuille krijgen. De ander de transformatie, denk hierbij aan IT en de changeportefeuille. Met Jacques Buith en Erik Koetje bestaat de raad van bestuur na invulling van de open portefeuilles uit vier leden.