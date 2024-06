CNV: minder vrijheid werknemers om thuis te werken

Dit concludeert vakbond CNV op basis van een onderzoek onder 1100 leden die werk hebben dat thuis kan worden gedaan. 60 procent van de ondervraagden is niet vrij om te werken waar ze willen.

‘Gemiste kans’

CNV-voorzitter Piet Fortuin spreekt van een gemiste kans omdat thuiswerken juist tal van voordelen kent voor werknemers. “De arbeidsmarkt is krap, het ziekteverzuim is hoog. Thuiswerken is een quick win om werknemers tevreden en productief te houden”, aldus Fortuin. De vakbond pleit er daarom voor dat werknemers de vrijheid behouden om te werken waar ze willen.

Een ruime meerderheid van de werknemers zegt dat thuiswerken zorgt voor een betere werk-privébalans, minder werkstress en een betere gezondheid. Daarnaast geeft 58 procent aan thuis productiever te zijn dan op kantoor. Een op de drie is thuis creatiever en slechts 11 procent is thuis minder creatief dan op kantoor.

Bij 30 procent vraagt de werkgever de thuiswerkers om minimaal twee dagen op kantoor te werken en 14 procent moet minimaal drie of meer dagen op kantoor aanwezig zijn. Dinsdag is de dag dat de meeste thuiswerkers op kantoor moeten zijn, gevolgd door maandag en donderdag.

