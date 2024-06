“We zijn druk met iets wat helemaal niets oplevert”

Mkb-accountants ervaren steeds meer druk door de toenemende regelgeving. De regels zijn vaak complex en niet altijd is duidelijk welk doel ze dienen. In deze podcast-aflevering praten Jan Wietsma en Anja van Hout hierover met John Weerdenburg van Auxilium en Geert Dreschler van MKB Accountants.

John Weerdenburg geeft aan dat het soms lijkt alsof er regelgeving wordt opgelegd zonder dat de praktische toepasbaarheid ervan is overwogen. “Dit leidt tot onnodige administratieve lasten en frustratie onder accountants.” Hij noemt als voorbeeld het uitstel van de opmaak van de jaarrekening. “Veel accountantskantoren zijn in mei heel druk met het maken van notulen, zodat ze de publicatie van jaarrekeningen kunnen doorschuiven. De notulen worden zelden gecontroleerd of gesanctioneerd. Deze administratieve last lijkt meer een papieren tijger dan een nuttige verplichting.”

Druk met iets wat niets oplevert

Geert Dreschler vindt dit een mooi voorbeeld van iets doen waar eigenlijk nooit iemand om vraagt. “In theorie worden mensen heel bang gemaakt door te zeggen dat als je ooit failliet gaat de curator komt en ernaar gaat kijken. Ik heb wel wat faillissementen meegemaakt en er is nog nooit een curator geweest die naar de notulen heeft gevraagd. We zijn dus heel druk met iets wat helemaal niets oplevert en weinig zin heeft. En zo zijn er nog veel meer regels.”

Tijd voor meer pragmatische benadering

Beide heren zijn het erover eens dat hoewel regels belangrijk zijn voor de integriteit en betrouwbaarheid van de financiële sector, ze ook praktisch en uitvoerbaar moeten zijn. En daar schort het nog wel eens aan in de mkb-praktijk. Geert Dreschler: “Het is tijd voor een meer pragmatische benadering, waarin de balans wordt gevonden tussen regelgeving en de dagelijkse praktijk van accountantskantoren.”