Rekeningrijden van de baan?

Een motie om rekeningrijden niet in te voeren heeft een meerderheid behaald in de Tweede Kamer. Is het rekeningrijden nu definitief van de baan?

Drie van de vier coalitiepartijen willen een streep zetten door de hervorming van de autobelastingen door geen rekeningrijden te willen invoeren. Alleen VVD is nog voor rekeningrijden. Dat blijkt uit de stemmingsuitslag van de aangenomen motie.

Betalen naar gebruik

In het coalitieakkoord van het vorige kabinet is afgesproken dat in 2030 betalen naar gebruik wordt ingevoerd ter vervanging van de huidige motorrijtuigenbelasting. Vanaf 2030 betalen autobezitters van personen- en bestelauto’s geen vast bedrag meer voor autobezit, maar een bedrag per kilometer voor autogebruik.

In augustus 2023 werden al Kamervragen gesteld naar aanleiding van een bericht dat plattelandsbewoners onevenredig hard worden geraakt door rekeningrijden: “Hoe kunt u rekeningrijden willen invoeren als het openbaar vervoer (OV) in de meeste P10-gemeenten (netwerk van grote plattelandsgemeenten) op het platteland erbarmelijk slecht geregeld is, waardoor er geen alternatief voor de auto is?”

CNV trok in juni 2023 al aan de bel: “Het kabinet is van plan om in 2030 ‘betalen naar gebruik’ in te voeren. Dit betekent dat automobilisten per gereden kilometer betalen. Het CNV bepleit compensatie voor werkenden die door deze maatregel de dupe worden. Ruim zes op de tien werkenden heeft de auto nodig voor hun werk, blijkt uit CNV-onderzoek.”

En wat nu?

Het idee achter het rekeningrijden was om de schatkist te vullen en de CO2-uitstoot door auto’s te verlagen. Het systeem moest mensen een prikkel geven om vaker de auto te laten staan en meer gebruik te maken van fiets of ov.

Het nieuwe kabinet zegt de klimaatdoelen voor 2030 nog te willen halen, maar schrapt naast het rekeningrijden ook andere klimaatmaatregelen, zoals de warmtepompverplichting. Daardoor wordt het halen van de klimaatdoelen lastiger, was de conclusie van het PBL.

Hans Hilbers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) denkt dat het nieuwe kabinet een compromis zou kunnen treffen door rekeningrijden alleen in te voeren voor elektrische auto’s. Mensen met een benzineauto zouden dan ‘gewoon’ via de accijns blijven betalen per kilometer, maar elektrische rijders gaan ook per kilometer bijdragen (bron: Nu.nl).

Motie van het lid Van Kent over uitspreken dat er geen vorm van rekeningrijden moet worden ingevoerd