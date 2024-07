“Onze klanten willen meer sturen op actuele cijfers”

Socium Accountants & Adviseurs uit Zaltbommel stapt over van on-premise naar Visionplanner voor het samenstellen van jaarrekeningen en tussentijdse rapportages. De belangrijkste reden? Hun klanten, vaak bedrijven met meerdere werkmaatschappijen, willen frequenter inzicht in de financiële prestaties.

Aanvankelijk was Socium Accountants op zoek naar een prognosetool. “We waren met begrotingen bezig, maar de andere software was niet helemaal vlekkeloos”, vertelt Henrik de Weert, mede-eigenaar. Verschillende softwarepakketten passeerden de revue, maar bleken te beperkt in functionaliteit. Totdat Visionplanner in beeld kwam.

Wat maakt Visionplanner zo aantrekkelijk?

“Het smoelt goed en het is heel praktisch”, licht Peter Mulder, mede-eigenaar toe. “Wij wilden eigenlijk meer naar een tool waarin klanten, als de administratie is bijgewerkt, gewoon sneller inzicht hebben in de cijfers.” Met Visionplanner kunnen klanten, zodra de boekhouding is bijgewerkt, direct de actuele cijfers inzien via een online dashboard.

Socium Accountants is van plan om hun klanten stapsgewijs mee te nemen in het gebruik van Visionplanner, vertelt Greet Hendriks Van Warbij. Zij verzorgt de inrichting van Visionplanner bij het accountantskantoor uit Zaltbommel. “We gaan eerst meters maken om vertrouwd te raken met het pakket voordat we onze klanten volledig overzetten.”

Visionplanner biedt slimme conversie tools waarmee gegevens uit het oude softwarepakket efficiënt overgezet kunnen worden naar Visionplanner.

Hoewel Socium Accountants daarmee tijd kan besparen, weten ze nog niet of we daarvan gebruik gaan maken. “Het spreekt ons ook aan om met een schone lei te beginnen.”

Voor klanten is de overgang ook nieuw. Ze krijgen eerst een papieren versie van de jaarrekening, gevolgd door een linkje en uiteindelijk toegang tot de software. Socium Accountants ziet Visionplanner als een omzetgenerator en gelooft dat hun klanten uiteindelijk zelfstandig met de software kunnen werken.

Vijf medewerkers gaan werken met Visionplanner

In totaal gaan vijf medewerkers van Socium Accountants aan de slag met Visionplanner. Ze starten met zo’n 75 jaarrekeningen in de nieuwe software. Daarnaast verwachten ze voor zo’n 20 klanten tussentijdse rapportages te gaan maken, een aantal dat waarschijnlijk snel zal groeien.

Wil je net als Socium Accountants ook de overstap naar Visionplanner maken? Maak dan een vrijblijvende afspraak. Samen kijken we naar de Visionplanner oplossing en hoe dat in jouw situatie tot toegevoegde waarde leidt.