Europees Hof van Justitie bevestigt btw-vrijstelling voor fiscale eenheden

Het Europees Hof van Justitie heeft de vrijstelling van btw voor transacties binnen zulke fiscale eenheden ondubbelzinnig bekrachtigd.

Het hof gaf antwoord op een vraag van het Bundesfinanzhof, de hoogste belastingrechter in Duitsland. Het Duitse hof wilde weten of bedrijven die in Duitsland een fiscale eenheid vormen btw-plichtig zijn voor onderlinge transacties en of het ontbreken van deze verplichting leidt tot het mislopen van belasting voor de overheid.

De zaak betrof een stichting die schoonmaakdiensten uitvoerde binnen een universiteit. De Duitse belastingdienst meende dat deze stichting btw moest betalen over deze diensten, ook al werden ze uitgevoerd door een bedrijf binnen dezelfde fiscale eenheid.

Oordeel hof

Tot opluchting van veel deskundigen stelt het Hof echter dat fiscale eenheden volgens Europese regels vrijgesteld zijn van btw voor onderlinge leveringen, zelfs als dat onvoordelig is voor de staatskas. Nederland kent duizenden fiscale eenheden voor de btw. Als het Hof anders had beslist, hadden deze bedrijven bij onderlinge transacties btw in rekening moeten brengen en afzonderlijke btw-administraties moeten voeren. Dit zou voor veel administratieve rompslomp en hogere belastingafdrachten hebben gezorgd.

Bron: FD