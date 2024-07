Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit

Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. De groothandel wist volgens justitie niet dat het om crimineel geld ging.

Prestige Perfumes is een grote speler in de wereldwijde handel in parfum en cosmetica. Er waren al langer aanwijzingen dat bankrekeningen van het bedrijf werden gebruikt voor het witwassen van drugsgeld. In 2021 werd daarom een onderzoek gestart.

Daaruit kwam naar voren dat de groothandel tussen 2016 en 2022 via tientallen bedrijven misdaadgeld gestort kreeg op haar bankrekeningen. In totaal werd door 73 verschillende bedrijven uit vijftien landen parfum besteld. Veel van deze bedrijven doken op in strafrechtelijke dossiers.

Antiwitwasrichtlijnen

“Het parfumbedrijf kon dit natuurlijk niet weten”, stelt het Openbaar Ministerie. Wel heeft het bedrijf verzuimd de antiwitwasrichtlijnen na te leven. Zo hadden alarmbellen moeten afgaan bij betalingen door partijen die in een ander land gevestigd zijn dan het land waar de parfum werd geleverd. Verder waren veel bedrijven online niet actief, werd gebruikgemaakt van overdreven complexe transacties met steeds andere bedragen en afwijkende vermeldingen of referenties bij de betalingen. De groothandel kon hierdoor volgens justitie “redelijkerwijs” vermoeden dat het om crimineel geld ging.

Prestige Perfumes moet daarom een boete betalen van 199.000 euro. De directie van de groothandel werkt inmiddels nauw samen met justitie om andere Nederlandse bedrijven te waarschuwen voor de witwaspraktijken.

(ANP/OM)