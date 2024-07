Hof: intrekken ANBI-status religieuze instelling was onterecht

Een inspecteur van de Belastingdienst trok de ANBI-beschikking van een religieuze instelling met terugwerkende kracht in tot 2008. Het gerechtshof Den Haag oordeelt vandaag dat dit niet terecht was. De instelling heeft voldaan aan de 90%-eis.

Derdenonderzoek

De aanleiding voor het intrekken van de fiscaal aantrekkelijke ANBI-beschikking (waarbij de religieuze instelling werd aangemerkt als algemeen nut beogende instelling) was de uitkomst van een derdenonderzoek door de inspecteur naar een aangifte inkomstenbelasting uit 2012 van een belastingplichtige. Die belastingplichtige had bij een gift aan de instelling de verhoogde aftrek voor culturele instellingen geclaimd, terwijl de instelling een religieuze instelling is. Daarom onderzocht de inspecteur de ANBI-status en de administratie van deze instelling. Door de uitkomsten van deze onderzoeken trok de inspecteur de ANBI-beschikking in.

Geen schending grondrecht

Anders dan de rechtbank, oordeelt het hof dat de inspecteur bij het instellen van de onderzoeken niet een selectiecriterium toepaste dat een schending van een grondrecht van de instelling vormt, zoals het verbod op discriminatie, en dat tijdens de onderzoeken niet onrechtmatig is gehandeld. Het is de taak van de inspecteur om bij gebreken in een administratie een onderzoek uit te voeren. De inspecteur heeft informatie verstrekt waaruit blijkt dat niet alleen islamitische instellingen zijn of worden gecontroleerd. De uitkomsten worden daarom meegenomen bij de beoordeling of de desbetreffende instelling een ANBI is.

Intrekking niet gerechtvaardigd

Wel heeft het hof heeft beslist dat de intrekking van de ANBI-beschikking met terugwerkende kracht tot 2008 niet gerechtvaardigd is. Partijen waren het er al over eens dat de instelling het algemeen nut beoogt, dat haar werkzaamheden daarmee overeenstemmen en dat, behalve de administratieplicht, ook aan de overige voorwaarden werd voldaan.

Over de administratie van de instelling stelt het hof vast dat deze over een aantal jaren gebreken bevat, maar dat ondanks die gebreken is gebleken dat de instelling heeft voldaan aan de 90%-eis. Deze eis houdt in dat minstens 90% van de inkomsten en uitgaven van de instelling het goede doel moet dienen. Het hof vindt het daarom niet juist dat de inspecteur over een zo lange periode de ANBI-beschikking heeft ingetrokken.

CLI:NL:GHDHA:2024:1256