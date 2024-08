Geblokkeerde bankrekening minderjarig kind telt mee voor box 3

Minderjarigen kunnen een erfenis, schenking of bijvoorbeeld een schadevergoeding krijgen. Om dat vermogen te beschermen, kan het geld op een geblokkeerde bankrekening met zogenoemde BEM-clausule worden gezet (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen). Alleen met toestemming van de kantonrechter dan er geld van zo’n bankrekening worden opgenomen. De rente mag wel tussentijds worden opgenomen.

Geen waardedrukkende factor

De BEM-clausule vervalt in beginsel automatisch als het kind 18 jaar oud wordt, maar uitzonderingen zijn mogelijk. De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst kreeg de vraag of een dergelijke bankrekening tot de bezittingen in box 3 behoort. ‘Ja, een bankrekening behoort tot de bezittingen in box 3. Het feit dat er een BEM-clausule is gevestigd op de bankrekening, maakt dit niet anders’, is het antwoord. De bankrekening wordt in box 3 op de nominale waarde gewaardeerd.

Alle banktegoeden op naam van een minderjarig kind behoren tot de box 3-bezittingen van dat kind. In de Wet IB 2001 is geen vrijstelling opgenomen voor een bankrekening met BEM-clausule. ‘Dat het saldo pas na het bereiken van de 18-jarige leeftijd van de minderjarige opeisbaar is, is geen drukkende factor om de waarde op een lagere waarde dan de nominale waarde te waarderen.’

Andere standpunten

De kennisgroep nam ook een standpunt in over de vraag of de op de peildatum nog te betalen premie voor de zorgverzekering een schuld vormt in box 3 (nee) en of de vooruitbetaalde premie voor de zorgverzekering een bezitting vormt in box 3 (nee). Verder maakte de Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie bekend dat een Public Limited Company, opgericht naar het recht van Engeland en Wales, wordt gekwalificeerd als een kapitaalvennootschap, zijnde een niet-transparant lichaam voor de heffing van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting en bronbelasting.