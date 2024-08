Hoe Visser & Visser met platform voor ondernemerschap een duidelijke koers uitzet

Met de lancering van hun ondernemersplatform zet Visser & Visser een nieuwe standaard in de accountancysector. Waar veel kantoren vastklampen aan traditionele diensten, kiest het kantoor voor een bredere aanpak die ondernemers ondersteunt bij iedere stap van hun reis. In een openhartig gesprek deelt Jaco Slingerland, bestuursvoorzitter, de visie en het verhaal achter deze strategische vernieuwing.

Het idee voor het platform ontstond niet van de ene op de andere dag. Visser & Visser, dat met 500 medewerkers en 16 vestigingen de 22ste plek bezet in de top 50 accountancykantoren van Nederland, ziet de behoefte bij ondernemers aan meer dan alleen traditionele accountancydiensten. “De vele keuzes en dilemma’s waarmee ondernemers te maken krijgen, kunnen soms verlammend werken. Hierdoor worden er vaak geen beslissingen genomen. En je weet het: stilstaan is geen vooruitgang”, zegt Slingerland. “Dus besloten we om onze diensten te verbreden en een platform te creëren dat écht helpt bij alle facetten van het ondernemerschap.”

Medewerkers in de hoofdrol

Deze verschuiving heeft uiteraard ook impact op de medewerkers van Visser & Visser. “We vragen niet van iedereen om ineens consultant te worden”, legt Slingerland uit. “Want onze kerndienstverlening blijft een belangrijke basis. Maar door de toevoeging van een brede set aan diensten, ontstaan er wel veel mogelijkheden om te groeien en ontwikkelen in bredere of nieuwe rollen.”

Dit betekent een cultuur van continu leren en ontwikkelen binnen het bedrijf. “We hebben mensen die hun vak als accountant of fiscalist fantastisch vinden. Die blijven dat vooral doen. Maar voor degenen die meer willen, is er nu een pad richting consultancy en strategisch advies.”

Identiteit en cultuur als fundament

Daarnaast is de eigen identiteit en cultuur een cruciaal onderdeel van hun strategie bij het uitbreiden van de dienstverlening. “We geloven dat onze sterke bedrijfscultuur en waarden ons onderscheiden”, zegt Slingerland. “Door hierop te sturen, kunnen we de kwaliteit van onze diensten waarborgen en tegelijkertijd een inspirerende werkomgeving creëren. Met onze uitbreiding naar strategisch advies en consultancy-diensten blijven we trouw aan wie we zijn en waar we voor staan. Dat vind ik essentieel voor duurzaam succes.”

Nieuwe verdienmodellen

Met de uitbreiding van de dienstverlening, verandert ook het verdienmodel van Visser & Visser. De organisatie wil de consultancytak verder uitbreiden en ervoor zorgen dat minstens 30% van de omzet uit deze werkzaamheden komt. “Daarnaast blijven we investeren in onze IT-dienstverlening en willen we voorop lopen in technologische innovaties binnen de accountancy. Wij geloven dat we hiermee onze klanten beter vooruit kunnen helpen. En tegelijk helpt dit ook om onze inkomsten te diversifiëren en minder afhankelijk te zijn van traditionele accountancydiensten.”

Blik op de toekomst

Slingerland is optimistisch over de toekomst van de accountancy, maar ziet ook uitdagingen. “Er is genoeg werk, maar de instroom van nieuwe professionals is laag”, zegt hij. “We moeten ervoor zorgen dat het vak aantrekkelijk blijft voor jongeren. Het is essentieel dat zij zien hoe dynamisch en veelzijdig ons werk kan zijn.”

Visser & Visser stimuleert AI en data-analyse om het werk uitdagender te maken. Medewerkers krijgen trainingen, workshops en coaching. De werkcultuur is gericht op samenwerking, open communicatie en respect, met teambuildingactiviteiten en sociale evenementen. Flexibele werktijden en thuiswerken verbeteren de werk-privébalans. Slingerland benadrukt dat deze maatregelen essentieel zijn om talent aan te trekken en te behouden.

De kracht van technologie

Technologie speelt een cruciale rol in de toekomstplannen van Visser & Visser, waarbij kunstmatige intelligentie (AI) centraal staat. “AI kan ons helpen bij het verminderen van de werkdruk door repetitieve taken over te nemen”, legt Slingerland uit. “We zijn actief bezig met pilots om te zien hoe we AI het beste kunnen inzetten in onze werkzaamheden.”

De inzet van AI begint bij de basis: data-analyse en procesoptimalisatie. “AI kan bijvoorbeeld helpen bij het voorbereiden van fiscale adviezen”, zegt Slingerland. “De technologie kan grote hoeveelheden data analyseren en aanbevelingen doen, waardoor onze adviseurs efficiënter kunnen werken.”

Daarnaast ziet Visser & Visser veel potentieel in het gebruik van AI voor voorspellende analyses en strategische planning. “Hierdoor kunnen we onze klanten proactief adviseren over trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op hun bedrijf. Dit gaat verder dan het traditionele jaarverslag. Wij vinden het belangrijk om ondernemers én ondernemingen vooruit te helpen. Dat is onze belofte: altijd vooruit. Doordat wij in staat zijn om te adviseren op actuele data én toekomstige scenario’s, geven we ook echt invulling aan deze ambitie.’

Een ander belangrijk aspect is de integratie van AI in klantrelatiebeheer. Door het gebruik van geavanceerde AI-tools kan Visser & Visser klantgedrag en -behoeften beter begrijpen en anticiperen op hun wensen. “Dit stelt ons in staat meer maatwerk te leveren en onze klanten te ondersteunen bij het maken van keuzes, het bepalen van koers en het realiseren van groei”, deelt Slingerland.

De implementatie van AI vraagt ook om een cultuur van innovatie en continu leren binnen de organisatie. “Onze jonge collega’s zijn vaak pioniers op dit gebied. Ze experimenteren met nieuwe tools en delen hun kennis binnen het team. Dit stimuleert een open en leergierige omgeving waarin iedereen de kans krijgt om met nieuwe technologieën te werken.”

Private equity: een bewuste keuze voor onafhankelijkheid

Ondanks dat private equity steeds meer invloed krijgt in de accountancysector, kiest Visser & Visser bewust voor onafhankelijkheid. “We zijn diverse malen benaderd door private equity partijen, maar hebben besloten dat we dit niet willen”, zegt Slingerland resoluut. “Wij geloven dat we op eigen kracht beter onze cultuur en waarden kunnen behouden. Zo voorkomen we integratieproblemen en het verlies van identiteit wat een bekend risico is bij private equity-fusies. Onze focus ligt op duurzame groei en het behoud van onze kernwaarden. Door onze eigen koers te varen, kunnen we beter inspelen op de behoeften van onze klanten en van onze medewerkers.”

Onafhankelijkheid biedt ook een uniek concurrentievoordeel. Terwijl andere kantoren worstelen met de gevolgen van private equity-deals, kan Visser & Visser blijven focussen op het aanbieden van stabiele en betrouwbare diensten. “Wij merken uit gesprekken en onderzoeken die we uitvoeren dat klanten en medewerkers deze focus hoog waarderen”, aldus de bestuursvoorzitter van Visser & Visser. “Dit geeft duidelijk vertrouwen in onze continuïteit en de relaties die we hebben opgebouwd.”

Visie voor de toekomst

Het platform voor ondernemerschap van Visser & Visser biedt ondernemers allesomvattende ondersteuning met strategisch advies, leiderschapsontwikkeling en organisatiecoaching. Dit toont hoe accountantskantoren kunnen innoveren en waardevolle partners voor klanten kunnen zijn. De toekomst van de accountancy ligt in het bieden van toegevoegde waarde en het begeleiden van ondernemers naar succes. Visser & Visser zet hiermee een nieuwe standaard voor de sector.

