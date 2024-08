PwC’er Noor Sanders wordt chef fiscale zaken bij ministerie

De benoeming gaat in op 15 november 2024. Het directoraat-generaal Fiscale Zaken ontwikkelt fiscaal beleid en fiscale wetgeving. De verantwoordelijkheden van de directeur-generaal zijn breder dan de strikt fiscale zaken. Ze is ook coördinerend opdrachtgever en het boegbeeld voor het belasting- en douanebeleid en voor de beleidsmatige coördinatie voor toeslagen.

Noor Sanders

Noor Sanders werkt sinds 2007 bij PwC, initieel als specialist op het gebied van Verrekenprijzen en momenteel als partner Sustainability services, waarbij ze de duurzaamheidspraktijk leidt voor Tax Legal People en deel uitmaakt van het ESG Management Team. Daarnaast is ze onder andere verantwoordelijk voor PwC’s Global Centre of Excellence EU Green Deal. Eerder vervulde ze diverse functies bij de directie Algemene Fiscale Politiek en de Inspectie der Rijksfinanciën bij het ministerie van Financiën. Sanders studeerde Algemene economie en Fiscale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bas van den Dungen, secretaris-generaal Financiën: “Noor begon haar carrière ruim 20 jaar geleden bij het ministerie van Financiën. En ik ben blij dat we haar nu weer mogen verwelkomen als nieuwe directeur-generaal Fiscale Zaken. In de tussenliggende periode heeft Noor veel ervaring opgedaan op fiscaal gebied en met een enorm divers netwerk samengewerkt binnen en buiten de overheid. Haar meest recente rol als partner bij PwC op Environment, Social and Governance sluit mooi aan bij de brede maatschappelijke opgave waar wij als ministerie voor staan. Deze brede kijk blijkt ook uit haar deelname aan de adviescommissie voor innovatieve start-ups voor het ministerie van Economische Zaken. Kortom: een grote aanwinst voor ons ministerie.”

Noor Sanders: “Ik ben mijn werkende leven bij het ministerie van Financiën gestart, en kijk daar nog steeds met heel veel plezier op terug. Vanwege de mensen, maar zeker ook de grote maatschappelijke relevantie van het werk: fiscale wetgeving raakt per definitie iedereen. Ik kijk ernaar uit om, met alle kennis en ervaring die ik in de afgelopen jaren ook buiten de overheid heb opgedaan, weer terug te komen bij Financiën en samen met collega’s en andere belanghebbenden te werken aan oplossingen voor de uitdagingen op korte termijn, maar ook aan een toekomstbestendig belastingstelsel voor de langere termijn.”

Foto: Algemene bestuursdienst

