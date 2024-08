Fiscaal dienstverleners hebben even geen prioriteit bij BelastingTelefoon

De fiscus voorziet vooral extra drukte door vragen over de naheffingsaanslagen omzetbelasting over het tweede kwartaal. Daarom hebben fiscaal dienstverleners met beconnummer op woensdag 28 augustus, donderdag 29 augustus en vrijdag 30 augustus 2024 geen prioriteit bij het inbellen via Helpdesk Intermediairs van de BelastingTelefoon.

Terugbelfunctie

Door het opheffen van de voorrangspositie wil de Belastingdienst de bereikbaarheid voor iedereen verbeteren. ‘Daarmee voorkomt de BelastingTelefoon dat de helft van de reguliere telefonie onbeantwoord blijft op extreem drukke momenten. U kunt eventueel gebruikmaken van de terugbelfunctie, als u te lang in de wachtrij staat. Dan belt de Belastingdienst u op een later tijdstip terug’, zo luidt het advies.