Staking rijksambtenaren, BelastingTelefoon vandaag minder goed bereikbaar

Rijksambtenaren leggen vandaag opnieuw 24 uur lang het werk neer. De staking is een verdere escalatie van het protest tegen de nullijn van het kabinet, waardoor rijksambtenaren dit jaar geen salarisverhoging en geen inflatiecorrectie krijgen.

Volgens de vakbonden FNV, CNV, AC Rijksvakbonden en CMHF Overheid gaan medewerkers van het Rijk en organiseerden samen de actie. In verschillende steden, waaronder Amsterdam, Utrecht, Groningen en Maastricht, worden vandaag bijeenkomsten gehouden.

BelastingTelefoon minder goed bereikbaar

Voor burgers en bedrijven zijn de gevolgen op meerdere plekken merkbaar. Zo is de BelastingTelefoon vandaag minder goed bereikbaar, doordat ook medewerkers van de Belastingdienst deelnemen aan de staking. De bonden wijzen erop dat juist uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, DUO en de Dienst Justitiële Inrichtingen al langere tijd kampen met hoge werkdruk en personeelstekorten. Volgens hen zet de nullijn de druk op deze organisaties verder op scherp.

Ook elders zijn de effecten zichtbaar. Inspecteurs van de NVWA leggen in verschillende slachthuizen het werk neer en medewerkers van de Rijksschoonmaakorganisatie staken zelfs langer, van 14 tot en met 16 april. Daardoor kunnen rijksgebouwen, waaronder ministeries en de Tweede Kamer, enkele dagen minder goed worden schoongemaakt.

Kwaliteit publieke dienstverlening

De vakbonden stellen dat het kabinet signalen uit de rijksdienst blijft negeren. Zij roepen Den Haag opnieuw op de nullijn los te laten en met een serieus loonbod te komen. Volgens de bonden raakt de loonstop niet alleen de portemonnee van ambtenaren, maar uiteindelijk ook de kwaliteit en continuïteit van de publieke dienstverlening.

Bron: FNV en Belastingdienst