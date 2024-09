Ruim een derde van de zzp’ers bezorgd over Wet DBA

Van de zzp’ers in Nederland maakt 36% zich zorgen over de aanstaande handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) door de Belastingdienst. Vooral zzp’ers met kantoorfuncties en zzp’ers met een hoge omzet vrezen dat hun zelfstandige status onder druk komt te staan.

Dat meldt online bank Knab op basis van eigen onderzoek. Volgens de bank dreigt een aanzienlijke braindrain op de Nederlandse arbeidsmarkt. Veel ervaren ondernemers overwegen vervroegd met pensioen te gaan als de wet hen dwingt te stoppen met hun huidige werkzaamheden. Jongere ondernemers lonken naar het buitenland.

Meeste schijnzelfstandigen bij de overheid en in de IT-sector

Een aanzienlijk deel van de zzp’ers (13%) verwacht als schijnzelfstandige te worden aangemerkt zodra de Belastingdienst begint met handhaven. Die percentages liggen het hoogst binnen de sectoren overheid (28%), IT (21%) en Media & Communicatie (21%). Zzp’ers binnen die sectoren werken vaak langdurig aan één opdracht en velen zijn voor hun inkomen afhankelijk van één opdrachtgever.

Dreigende braindrain door vervroegd pensioen 50-plussers

Een kwart van de 50-plussers overweegt eerder met pensioen te gaan als de wet hen dwingt te stoppen met ondernemen. Daarnaast noemen jongere zzp’ers opvallend vaak de optie om buiten Nederland op zoek te gaan naar opdrachten. Hierdoor dreigt een hoop kennis, ervaring en talent van de toch al krappe Nederlandse arbeidsmarkt te verdwijnen. Slechts 30% zou een baan in loondienst willen als zij hun huidige zzp-werk moeten staken.

Roep om stabiel overheidsbeleid

Het onderzoek laat zien dat zzp’ers vooral behoefte hebben aan stabiel overheidsbeleid, stelt Knab. De voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving worden door veel zzp’ers als belemmerend ervaren. Ze verlangen naar duidelijkheid en voorspelbare regels, zodat ze hun bedrijven zonder constante onzekerheid kunnen voortzetten. Bijna 60% van de zzp’ers beschouwt stabieler overheidsbeleid als essentieel voor de toekomst van zelfstandig ondernemerschap in Nederland.

“Creëer een omgeving waarin bewuste zzp’ers kunnen floreren”

Uit het onderzoek blijkt dat 49% van de zzp’ers positief is over de toekomst van zelfstandig ondernemerschap in Nederland. Volgens Nadine Klokke (CEO Knab) kan dat echter snel veranderen. “Het sentiment onder zzp’ers kan verslechteren als het kabinet schijnzelfstandigheid blijft bestrijden met onduidelijke en steeds veranderende regelgeving. Een stabiel overheidsbeleid en duidelijke wet- en regelgeving zijn van cruciaal belang voor het succes van zzp’ers. De overheid moet een omgeving creëren waarin bewuste, niet-kwetsbare zzp’ers kunnen floreren zonder onnodige beperkingen. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft wat dat betreft een uitgelezen kans, aangezien de opvolger van deze Wet DBA momenteel in voorbereiding is en naar verwachting vanaf 2026 gaat gelden.”