De twee wettelijke rollen van de accountant bij de pensioentransitie

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is een majeure verandering. De wetgever heeft de accountant twee rollen gegeven, zo verduidelijkt de NBA in een Publieke Managementletter (PML).

Nederland staat aan de vooravond van een grote verandering in het pensioenstelsel. Het huidige systeem maakt plaats voor een nieuw stelsel waarbij alle pensioenregelingen uiterlijk op 1 januari 2028 aan de nieuwe regels dienen te voldoen.

De omvang en complexiteit van de pensioentransitie is nauwelijks te onderschatten en het tijdspad tot 1 januari 2028 is uitdagend. De omschakeling is als een voelbalwedstrijd waarbij de spelers na de rust met nieuwe spelregels het veld in worden gestuurd. IT-systemen worden opnieuw ingericht, individuele pensioenafspraken veranderen. Dat maakt de behoefte aan een accoun­tant die kijkt of regels wel juist worden toegepast nog groter.

Eerste rol

Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zijn wettelijk bij de externe accountant twee specifieke rollen belegd. De accountant moet kijken naar de datakwaliteit van de deelnemersgegevens. De grote uitdaging bij de pensioentransitie is immers dat het volledige vermogen en alle deelnemersgegevens van het oude stelsel overgaan naar een nieuw stelsel met een volstrekt andere inrichting. Voor pensioenfondsen en hun deelnemers die invaren is goede datakwaliteit van essentieel belang.

Tweede rol

Ook voegt de accountant zekerheid toe bij de controle van de omzetting van het oude in het nieuwe stelsel, het zogenaamde ‘invaren’. De externe accountant moet hierbij vaststellen dat het vermogen van het pensioenfonds op de laatste datum onder het oude stelsel juist en volledig wordt omgezet naar het nieuwe stelsel. Bij het omzetten wordt gecontroleerd of de vastgestelde voorrangsregels correct zijn toegepast.

Download hier de PML.