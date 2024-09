Ondernemers somber over fiscale daadkracht regering

Onderzoek van Nextens fiscale software onder ondernemers met personeel en financieel managers laat zien dat er weinig hoop leeft dat de nieuwe regering zorgt voor economische bloei.

Fiscale complexiteit

Dat de verhoging van het minimumloon van de baan is levert maar voor 24% van de respondenten een voordeel op. De grootste zorg blijft fiscale complexiteit: liefst 62,8% van de respondenten vindt de overheidsregelingen voor bedrijven te complex en slechts 34% vindt dat ‘Nederland op dit moment een betrouwbaar belastingstelsel heeft voor bedrijven’. Zonder dat het kabinet een plan heeft voor fiscale vereenvoudiging verwacht toch 36% dat het nieuwe kabinet belastingregels eenvoudiger gaat maken voor bedrijven. Niet meer dan 18% is bereid meer belasting te betalen als het belastingsysteem voor bedrijven simpeler wordt. Daarbij vindt 57% het belangrijk dat er in het belastingstelsel ruimte blijft voor uitzonderingen om specifieke organisaties te ondersteunen, ook al blijft het belastingsysteem daardoor complex.

Scepsis

De verwachting dat het nieuwe kabinet belastingregels eenvoudiger gaat maken is hoger naarmate bedrijven groter zijn. Bij bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers is 39% hoopvol over vereenvoudiging. Bij bedrijven onder de 25 personen ligt dat vertrouwen onder de 30%. Bij grotere bedrijven leeft met 25% ook de hoop op meer voordeel van het nieuwe kabinet dan bij kleinere bedrijven waar het vertrouwen onder de 20% schommelt. Met 30% leeft in Zuid-Nederland de meeste hoop op lange termijn positieve effecten. Dit is mogelijk te verklaren door het besluit van Rutte-IV begin 2024 om onder de naam project Beethoven 2,5 miljard euro te investeren in microchipsector Brainport Eindhoven.

Juliette Goetzee, managing director van Nextens, ziet dat de nieuwe regering voor een flinke uitdaging staat: ‘In aanloop naar Prinsjesdag lijkt het kabinet eerdere plannen weer terug te draaien. Het kabinet gaat toch niet het mes zetten in de expatregeling, het fiscale voordeel voor werknemers uit het buitenland. Daarnaast wordt de overdrachtsbelasting voor verhuurders, beleggers en ontwikkelaars teruggeschroefd. Per saldo lijkt er dus een jaar weinig verandering te komen in ons belastingstelsel terwijl daar wel grote behoefte aan is.’

Bron: Nextens