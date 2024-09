Kabinet misrekent zich met btw-verhoging

Door de btw op hotelovernachtingen te verhogen, rekent het kabinet op een miljard meer inkomsten. Daarbij is over het hoofd gezien dat 40% van de hotelovernachtingen zakelijk is, aldus ABN Amro.

Het kabinet presenteert zichzelf deze Prinsjesdag op een stevige sigaar uit eigen doos. Het plan om de btw op hotelovernachtingen op te trekken naar 21%, is namelijk slecht doordacht. Van de 1 miljard euro die de regering ermee denkt op te halen, moet het namelijk 700 miljoen direct weer uitgeven. Hiermee is geen rekening gehouden, waardoor de btw-verhoging een flink gat in de begroting slaat. Dat heeft ABN Amro berekend.

Dalende omzet

Bij de berekeningen is het kabinet uitgegaan van een hotelomzet van 6,8 miljard euro in 2022. Door de btw-verhoging zal de omzet waarschijnlijk dalen, zo beseft ook het kabinet. De ploeg van Schoof rekent op een daling met 6,75 procent. De btw-verhoging leidt namelijk tot minder overnachtingen en dus minder winst en winstbelasting. Ook de winstbelasting van aanverwante sectoren zal teruglopen, zoals restaurants en vervoer.

Zakelijke kosten

Desalniettemin denkt het kabinet dat de omzetverhoging extra inkomsten oplevert van bijna 1 miljard euro. Maar volgens ABN Amro rekent de minister van Financiën zichzelf veel te rijk. Dat komt omdat 40 procent van de hotelovernachtingen in Nederland zakelijk is. En zoals bekend is de btw dan aftrekbaar. Daarnaast komt 36 procent van de hotelomzet uit de verkoop van eten en drinken en uit aanvullende diensten, zoals de verhuur van zalen, parkeerplekken en voedingsmiddelen. De beoogde btw-verhoging raakt deze aanvullende omzetten niet. Van de 1 miljard euro blijft hoogstens een derde over, denk ABN Amro. En dat levert het kabinet direct een probleem op, omdat er een gat in de begroting ontstaat van 700 miljoen euro.

Ministerie deelt conclusie niet

Het ministerie van Financiën spreekt het onderzoek tegen. ‘We hebben de berekening van ABN Amro niet ingezien, maar er is wel degelijk rekening gehouden met zakelijke reizen, aanvullende diensten en teruglopende winstbelasting van hotels’, laat een woordvoerder desgevraagd weten aan NOS.nl.

Bron: NOS.nl