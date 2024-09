Tijdig advies kan boetes bij Nederlanders met Amerikaanse belastingplicht voorkomen

Ruim 42.000 Nederlanders hebben naast hun Nederlandse nationaliteit ook de Amerikaanse nationaliteit, zonder dat ze zich hiervan bewust zijn.

Dit zijn bijvoorbeeld mensen die in Amerika zijn geboren, een Amerikaanse ouder hebben, of een verlopen of geldige Green Card. Deze groep, vaak aangeduid als ‘toeval- Amerikanen’, valt onder het Amerikaanse belastingstelsel, dat wordt gekenmerkt door Citizen Based Taxation (CBT).

Dit systeem vereist dat alle Amerikaanse staatsburgers, ongeacht waar ze wonen of werken, jaarlijks belastingaangifte doen in de Verenigde Staten. Naast de reguliere aangifte moeten ook buitenlandse bankrekeningen worden gerapporteerd via de Foreign Bank Account Report (FBAR). Dit geldt ook voor mensen die al jarenlang in Nederland wonen en geen inkomsten in de VS hebben. Voor hen kan de Amerikaanse belastingplicht onverwacht en ingewikkeld zijn.

Waarom is proactieve identificatie belangrijk?

Het is van groot belang om tijdig te ontdekken of iemand ook in de VS belastingplichtig is. Dit is niet alleen nodig om aan de wet te voldoen en boetes te vermijden, maar kan ook invloed hebben op belangrijke financiële beslissingen. Met de juiste informatie kunnen mensen hun fiscale situatie beter begrijpen en hierop inspelen, bijvoorbeeld door het aanpassen van hun financiële planning of investeringen.

Hoe herken je een ‘toeval-Amerikaan’?

Tijdens intake- en adviesgesprekken is het nuttig om een aantal gerichte vragen te stellen om te ontdekken of iemand mogelijk een persoon uit de VS is.

Enkele vragen die hierbij kunnen helpen:

Is de persoon in de VS geboren?

Geboorte in de VS geeft automatisch de Amerikaanse nationaliteit, zelfs als iemand kort daarna naar Nederland is verhuisd.

Heeft de persoon een Amerikaanse ouder?

Dit kan ook leiden tot een Amerikaanse belastingplicht, zelfs als de persoon zelf in Nederland is geboren.

Heeft de persoon ooit een Green Card gehad?

Zelfs als de Green Card inmiddels is verlopen, kan de belastingplicht blijven bestaan.

Door deze vragen te stellen, kan worden vastgesteld of iemand mogelijk een US person is en dus belastingverplichtingen heeft in de VS.

Risico’s van onwetendheid

Veel mensen realiseren zich niet dat ze belastingplichtig zijn in Amerika. Dit kan leiden tot onaangename verrassingen, zoals brieven van de bank waarin hen wordt gevraagd hun Amerikaanse belastingstatus te bevestigen. Deze brieven worden verstuurd omdat banken verplicht zijn om onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) financiële informatie van klanten die mogelijk Amerikaanse staatsburgers zijn door te geven aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS).

Het niet correct beantwoorden van deze vragen kan ertoe leiden dat bankrekeningen worden geblokkeerd of zelfs gesloten. Daarnaast kan het niet indienen van de Amerikaanse belastingaangifte leiden tot hoge boetes, zelfs als er uiteindelijk geen belasting verschuldigd is.

Informatievoorziening en samenwerking

Het informeren van mensen over hun mogelijke Amerikaanse belastingplicht is essentieel, vooral omdat veel mensen hier niet van op de hoogte zijn. Helaas bereikt de reactieve informatie van de overheid vaak niet de betrokkenen. Door tijdig de juiste informatie te verstrekken en mensen te wijzen op waar ze betrouwbare en gratis bronnen kunnen vinden, kan veel ellende worden voorkomen.

Hoe accountants kunnen helpen

Accountants spelen een belangrijke rol bij het informeren van klanten over hun belastingverplichtingen. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen:

• Gerichte vragen stellen: Achterhaal of iemand mogelijk een persoon uit de VS is door gerichte vragen te stellen tijdens intake- of adviesgesprekken.

• Informatie verstrekken: Geef duidelijke informatie over de Amerikaanse belastingverplichtingen, inclusief de vereisten voor het indienen van aangiften en het rapporteren van buitenlandse bankrekeningen.

• Samenwerken met experts: Voor alle situaties kun je samenwerken met Americans Overseas, als expert in Amerikaanse belastingplicht geeft het team van Americans Overseas gratis algemene informatie aan individuelen mensen meer ook aan professionals die US Persons tegenkomen in het klantenbestand. Het team is 5 talig ( NL- EN- DE- FR – SP) en helpt graag met informatie omtrentj het aanvragen van een Social Security Number (SSN) , het voldoen aan de Amerikaanse belastingregels, en adviseren over FATCA– en FBAR-rapportages. Ze kunnen ook adviseren over het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit als dat gewenst is.

Het proactief herkennen van mogelijke Amerikaanse belastingverplichtingen bij klanten kan veel problemen voorkomen. Door samen te werken met specialisten en de juiste informatie te verstrekken, kunnen onnodige stress en boetes worden vermeden. Neem contact op met Americans Overseas voor deskundig advies en begeleiding.