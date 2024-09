Zo bereid je je goed voor op het afsluiten van een verhuurhypotheek

Vastgoedinvesteringen bieden een goed rendement en een verhuurpand is een goede manier om vermogen te spreiden met relatief lage risico’s. Toch is het belangrijk om goed na te denken voordat je een zakelijke verhuurhypotheek afsluit.

Deze tips helpen je op weg met de voorbereiding van het afsluiten van een zakelijke verhuurhypotheek.

Selecteer de ideale locatie

De ligging van je vastgoed is misschien wel het belangrijkste aspect bij de investering die je wilt doen. Wil je winst maken met verhuur en om die reden een zakelijke hypotheek afsluiten? Kies dan een gebied met veel werkgelegenheid, goede faciliteiten en uitstekende openbaar vervoeropties. Bij commercieel vastgoed, zoals een winkelpand, is het ook belangrijk om te kijken naar de groeipotentie van het winkelgebied waarin je wilt investeren. Vergeet niet dat zakelijk vastgoed gevoeliger is voor economische schommelingen dan woningen. Een zakelijke verhuurhypotheek kan lonen maar vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en marktanalyse.

Richt je op de juiste doelgroep voor je huurpand

Begrijp wie je ideale huurders zijn voordat je een zakelijke verhuurhypotheek aanvraagt. De wensen van winkeleigenaren verschillen van die van kantoorgebruikers en dit kan invloed hebben op de voorwaarden van je zakelijke hypotheek. Zelfs binnen een bepaalde sector verschillen de eisen. Een marketingbureau zoekt bijvoorbeeld een hippe locatie terwijl traditionele bedrijven vooral op prijs letten. Zorg ervoor dat je investeringskeuzes passen bij de huurders die je wilt aantrekken.

Maak een uitgebreide kostenbegroting

Zodra je weet welk vastgoed je wilt kopen is het opstellen van een gedetailleerde begroting van groot belang. Houd rekening met de hypotheeklasten, onderhoud, belastingen en verzekeringen. Ook leegstand moet je incalculeren. Het is verstandig om een financiële buffer te maken voor onverwachte kosten.

Verken de lokale wetgeving

Gemeentelijke regelgeving kan je vastgoedinvestering beïnvloeden. Elke gemeente heeft zijn eigen regels voor verhuur en dat kan je hypotheekvoorwaarden beïnvloeden. Zorg dat je goed op de hoogte bent van lokale wetten, vergunningen, huurbescherming en bestemmingsplannen. Al deze factoren hebben invloed op je rendement en dus op de voorwaarden van je zakelijke verhuurhypotheek. Het negeren van deze regels kan leiden tot boetes of juridische complicaties. Vermijd dit door je goed te laten informeren.

Kies welke taken je wilt uitbesteden

Overweeg goed welke taken je zelf wilt uitvoeren en welke je aan experts wilt overlaten bij het regelen van een zakelijke verhuurhypotheek. Denk bijvoorbeeld aan een makelaar die bekend is met de lokale markt, of een accountant die advies geeft over de fiscale aspecten van je zakelijke hypotheek. Ook voor onderhoud en huurderscontact moet je beslissen of je dit zelf doet of uitbesteedt.

Dit artikel is geschreven door MKB Krediet Nederland. MKB Krediet Nederland vergelijkt zakelijke leningenvoor het Midden- en Klein Bedrijf.