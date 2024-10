KPMG’er nu reder in Amsterdam

Horbach had al sloepen voordat hij in 2000 de Avanti kocht. Dat schip was in 1909 bij scheepswerf De Nijverheid van C. van der Giessen gebouwd als privéschip voor de familie Van der Giessen. Toen hij zijn nieuwe aankoop van Sneek naar Rotterdam wilde varen, kwam er rook uit de machinekamer, klonk er een knal en lag de hele keerkoppeling eraf. ‘Ik heb hem gekocht voor de oudijzerprijs. Maar ik zag die romp en dacht: o wauw, prachtige romp”, vertelt hij aan magazine Schuttevaer.

Nadat hij de boot weer varend had gekregen, kreeg Horbach steeds meer verzoeken van vrienden voor vaartochten op de Amsterdamse grachten. Hiermee raakte hij echter in conflict met de rondvaartreders die vonden dat hij illegaal aan het varen was. De gemeente had een register voor stichtingen en verenigingen van historische bootjes en Horbach schreef de Avanti in als behoudsorganisatie. Als stichting mocht hij met betalende klanten varen, als ze maar lid waren. Sommige reders vonden dat valsspelen waarop de gemeente Amsterdam alle schepen in 2017 een rondvaartvergunning gaf.

Baan opgezegd

Horbach zag zijn kans schoon, zegde zijn baan op bij KPMG en begon Rederij Prinsengracht. De Avanti mag 39 passagiers vervoeren, maar hij vaart met maximaal 30 passagiers. Sinds 2023 heeft de Avanti een Kräutler-elektromotor van 35 kilowatt. Voor 12.000 euro liet hij een laadpaal bij zijn ligplaats zetten. Dat elektrisch varen goedkoper is, betitelt hij als fabel.

Amsterdam werkt met een vergunningenstelsel voor rondvaartboten. Eigenaren van historische schepen vinden al 15 jaar dat zij van de vergunningplicht uitgezonderd moeten worden. Onlangs besliste de Raad van State in het voordeel van kleine rederijen met historische rondvaartboten, samen goed voor slechts 6% van alle vaarbewegingen in Amsterdam.

Romantiek

Horbach is de bedenker en initiator van het Amsterdam Light Festival, een sinds 2012 jaarlijks terugkerend lichtfestival in de binnenstad van Amsterdam. Het vindt plaats rond de jaarwisseling, in de maanden december en januari. Gedurende de festivalperiode zijn specifiek voor de gelegenheid ontworpen lichtkunstwerken en -installaties van hedendaagse (internationale) kunstenaars, designers en architecten tentoongesteld in de stad. Elk jaar heeft het Amsterdam Light Festival een ander thema.

Horbach: “Daarmee heb ik gezorgd dat de hele rondvaart in de wintermaanden een dikke boterham heeft. In de zomer heb je allerlei activiteiten, maar in de winter gebeurde niks. De gracht moest worden aangekleed met lichtjes. Bij de subsidieaanvragen kwamen we erachter dat we het in de culturele hoek moesten zoeken en kwamen we bij lichtkunst uit, want dat was subsidiabel.” Komende kerstdagen vaart hij met singles op de Avanti. “Ik heb de datingapp Inner Circle gebeld en dit idee voorgesteld. Er is romantiek, er is licht, die twee passen bij elkaar.”

Bron: Schuttevaer