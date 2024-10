Personalia | Ariën van den Berg geeft leiding aan audittak ETL

Ariën van den Berg RA is per 1 oktober 2024 gestart als Head of Audit Nederland bij ETL Audit, de audittak van ETL Accountants en Adviseurs.

Ariën van den Berg heeft ruim 35 jaar bij PwC gewerkt als partner/accountant in Nederland, USA en Curaçao. In deze tijd heeft hij veel gewerkt voor (familie)bedrijven, onder meer in de industrie, bouw en techniek. Sinds 2018 is hij actief als adviseur en toezichthouder van bedrijven en instellingen, waaronder accountants en advieskantoren.

Bij ETL gaat Van den Berg zich bezighouden met het versterken en verder professionaliseren van de audittak. Speerpunten zijn “om door schaalgrootte en samenwerking, de kwaliteit en innovatie, alsmede de employer branding te vergroten.”

ETL Nederland Accountants en Adviseurs maakt onderdeel uit van ETL GLOBAL, een internationale organisatie die gevestigd is in meer dan 50 landen wereldwijd met ruim 1.400 lokale kantoren.

