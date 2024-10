Celonis en PwC breiden samenwerking uit

De samenwerking, die voor het eerst in 2020 werd aangekondigd, brengt domeinkennis van PwC samen met de innovatiecapaciteit van Celonis. De intentie is om Process Intelligence om te zetten in bedrijfswaarde. “We kijken ernaar uit om aan de volgende fase van onze samenwerking met PwC te beginnen,” zegt Malhar Kamdar, Chief Customer Officer en Head of Ecosystems bij Celonis. “Door samen te werken blijven we bedrijven ondersteunen in het benutten van opkomende technologieën, zoals AI, het voldoen aan de toenemende klantverwachtingen en het aanpassen aan veranderende regelgeving. Met Celonis Process Intelligence en de expertise van PwC kunnen klanten hun bedrijfsvoering transformeren, duurzaamheid bevorderen en aanzienlijke waarde creëren.”

Process Intelligence

“Celonis speelt een cruciale rol in de samenwerking van PwC met klanten om ingrijpende veranderingen te realiseren in de manier waarop zij waarde creëren, leveren en vastleggen,” aldus Christian Bartmann, Co-Head Center of Excellence for Process Intelligence bij PwC. “Celonis biedt met zijn Process Intelligence Platform een nieuwe benadering van procesanalyse, terwijl PwC met het Business Model Reinvention Framework verder gaat dan traditioneel advies. Deze innovatieve benadering van bedrijfstransformatie combineert menselijke inzichten met technologische mogelijkheden, zodat klanten hun businessmodel kunnen herzien en aanpassen.”