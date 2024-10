“Weinig verschil tussen wat een administratie- en een accountantskantoor doet voor mkb-klanten”

In de podcastaflevering over administratiekantoren praten Anja van Hout en Jan Wietsma met Mark Boelens van BANVO en Rob van de Watering van Syfers over groeistrategieën, de rol van automatisering, de veranderende markt en de verschillen tussen administratie- en accountantskantoren.

BANVO is een relatief jonge organisatie en kent een snelle groei. In 2022 begon de netwerkorganisatie met vier aangesloten kantoren. Nu heeft het 33 kantoren en ongeveer 580 medewerkers. Rob van de Watering is medeoprichter van Syfers. Het bedrijf begon met slechts 50 klanten en is inmiddels uitgegroeid tot een kantoor met 1500 klanten en 75 medewerkers. Het succes van zijn kantoor is te danken aan de innovatieve digitale aanpak die zij vanaf het begin hanteerden. Van de Watering: “We startten met een vast maandbedrag en een digitaal concept, wat destijds vooruitstrevend was. Binnen een jaar waren we break-even.”

Automatisering en groei

Een belangrijk thema in de podcast is de rol van automatisering. Zowel BANVO als Syfers hebben sterk geïnvesteerd in automatisering om efficiënter te werken. Van de Watering legt uit dat zijn kantoor eigen software heeft ontwikkeld, zoals Basecone en Hix, om het administratieve proces te vereenvoudigen en samenwerking met klanten te verbeteren: “Basecone begon als een intern project binnen Syfers, maar werd zo succesvol dat we het ook aan andere kantoren zijn gaan aanbieden.” Ook BANVO zet sterk in op automatisering. Het automatiseren van de administratiestraat is een van de speerpunten van de netwerkorganisatie: “We streven ernaar om administraties zo veel mogelijk te automatiseren, van factuur tot jaarrekening, tegen de laagst mogelijke kosten.”

Arbeidsmarkt

De schaalgrootte van BANVO maakt het weliswaar makkelijker om met minder personeel meer omzet te genereren, maar de vraag naar kwalitatief goed personeel blijft: “We kunnen met minder mensen meer doen, maar er blijft veel vraag naar goede financiële mensen.” Vooral op het gebied van relatiebeheer en advisering is er schaarste: “Iedereen kan wel een of twee goede mensen gebruiken, maar de vijver is klein en we vissen er met veel partijen in”, aldus Boelens. Van de Watering voegt daaraan toe dat het voor kleinere kantoren steeds moeilijker wordt om aan nieuwe mensen te komen en aantrekkelijk te blijven voor jong talent. Syfers is relatief succesvol in het aantrekken van personeel door een moderne en aantrekkelijke werkomgeving te bieden, met faciliteiten zoals een gym en bar: “We hebben veel werkstudenten en trainees en een moderne werkomgeving, wat helpt om jonge mensen aan te trekken.”