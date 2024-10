Mantelzorg combineren met betaalde baan: hoe voorkom je verzuim? 

Steeds meer medewerkers combineren hun werk met mantelzorg. Dit kan effect hebben op hun werkprestaties en zelfs leiden tot verzuim. Als werkgever is het daarom belangrijk om hierop samen met medewerkers in te spelen. Verzuimspecialist Sazas geeft informatie en tips.

Mantelzorg gaat verder dan de normale zorg voor gezinsleden. Het gaat om langdurige hulp die een medewerker verleent aan bijvoorbeeld een ouder, partner of buurman. Denk aan dagelijkse verzorging, vervoer of hulp bij administratie. Vaak gebeurt dit naast betaald werk. Dit kan het extra zwaar maken. Zij kunnen klachten ervaren en overbelast raken. Medewerkers die mantelzorg verlenen ervaren meer fysieke klachten, stress en vermoeidheid dan collega’s die dat niet doen. Overbelasting kan zorgen voor minder productiviteit en of zelfs verzuim. Zowel medewerker als werkgever willen dit natuurlijk voorkomen.

Wet- en regelgeving rondom mantelzorg

In Nederland zijn er verschillende wetten die medewerkers met mantelzorgtaken kunnen helpen. Zo kunnen ze gebruikmaken van zorgverlof. Dit verlof is onderverdeeld in kortdurend en langdurend zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof

Een medewerker kan kortdurend zorgverlof aanvragen als er veel geregeld moet worden bij de ziekte van een naaste of als de zorg langer duurt dan enkele dagen. Per jaar heeft een medewerker recht op twee keer het aantal werkuren per week aan zorgverlof. Een voorwaarde is dat de medewerker de enige is die de zorg kan bieden. Tijdens het kortdurend zorgverlof is de werkgever verplicht om minimaal zeventig procent van het salaris door te betalen.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof wordt gebruikt bij langdurige zorgsituaties. Over een periode van twaalf maanden heeft een medewerker recht op maximaal zes keer het aantal werkuren per week. Dit verlof hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen, maar kan in overleg gespreid worden. Langdurig zorgverlof is onbetaald, wat betekent dat de werkgever het salaris niet hoeft door te betalen.

Regelingen en ondersteuning

Naast de wettelijke verplichtingen, zijn er ook ondersteunende mogelijkheden. Denk hierbij aan:

Afspraken binnen de cao over mantelzorg;

Het aanbieden van een werkplek waarin mantelzorg bespreekbaar is;

Extra verlofdagen of de mogelijkheden om werktijden aan de passen.

De voordelen van het ondersteunen van mantelzorgers

Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid kan zorgen voor:

Hogere productiviteit;

Lager ziekteverzuim;

Behouden van kennis en ervaring;

Uiting geven aan goed werkgeverschap.



Hoe kan een werkgever mantelzorgvriendelijk zijn?

Meestal zijn er geen grote veranderingen aan een personeelsbeleid nodig om een mantelzorgvriendelijke organisatie te worden. De belangrijkste stap is om over het onderwerp te praten binnen het bedrijf. Het is heel belangrijk om mantelzorg met elkaar te bespreken, zodat er begrip ontstaat. Ook kan het handig zijn om medewerkers te wijzen op de verschillende soorten verlof bij mantelzorg. Of geef bijvoorbeeld aan dat de medewerker bij nood direct weg mag en bied flexibele werktijden en -plekken aan. Meer informatie en tips? Download dan het gratis whitepaper ‘Mantelzorg en werk’.



Samen verzuim voorkomen en verminderen

Sazas is een verzuimspecialist die werkgevers ontzorgt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van zowel henzelf als hun medewerkers. Naast diverse verzuimoplossingen biedt Sazas ook verzuimbegeleiding in samenwerking met betrouwbare partners. Voor een gezond bedrijf zijn vitale medewerkers essentieel. Toch kan ziekte soms niet worden voorkomen. Sazas ondersteunt bedrijven bij het beperken van deze (financiële) risico’s en helpt hen om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen en verminderen.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.