TruVista: nieuw accountantskantoor voor de publieke sector

Het nieuwe accountantskantoor is gespecialiseerd in controles in de (semi)publieke sector, zoals onderwijsinstellingen, kinderopvang, samenwerkingsverbanden, zorgverleners en overige stichtingen en verenigingen.

Michel Lamers

Michel Lamers heeft ruim 15 jaar werkervaring als accountant bij een van de Big Four kantoren. Daar deed hij uitgebreide ervaring op in diverse disciplines, met een speciale focus op de publieke sector, waaronder onderwijsinstellingen, kinderopvang, zorginstellingen en overige stichtingen en verenigingen. Hij is onderwijsspecialist in de PO, V(S)O, SO , MBO en HO sector, en heeft talloze onderwijsinstellingen bijgestaan in hun financiële en administratieve processen. Naast accountant strekt zijn ervaring zich verder uit naar verschillende rollen bij (onderwijs)instellingen in de publieke sector, zoals toezichthouder, manager, onderzoeker, controller en internal auditor. In diverse adviesrollen heeft hij ondersteuning geboden in verander- en verbeteringstrajecten, due dilligence onderzoeken en risicomanagementprocessen. Daarnaast is hij expert op het gebied van (EU) subsidie audits. Hij heeft veel organisaties geholpen om te voldoen aan de complexe regelgeving rondom subsidies en ervoor gezorgd dat de verstrekte middelen rechtmatig en efficiënt werden besteed en verantwoord. Lamers is goed bekend met de nieuwste ontwikkelingen en eisen op het gebied van IT governance en IT audit.

Eric van Overdijk

Eric van Overdijk vormt samen met Michel het team van registeraccountants. Met meer dan 15 jaar ervaring in de accountancy en het bedrijfsleven, waarvan 10 jaar ervaring als registeraccountant bij een Big Four accountantskantoor, brengt hij een schat aan kennis en expertise mee. Van Overdijk heeft hierbij onder andere onderwijsinstellingen (PO, V(S)O, SO , MBO en HO), woningcorporaties, zorginstellingen en diverse stichtingen als klant gehad en heeft zijn werkzaamheden in de publieke sector gecombineerd met controles in het middenbedrijf (bouw, vastgoed, dienstverlening, handel). Daarnaast heeft hij ruime ervaring als eindverantwoordelijk Financieel Directeur / CFO in het bedrijfsleven. Hierbij heeft hij veel inzichten verworven ten aanzien van het opzetten en doorontwikkelen van organisaties, waarbij hij de nodige verandertrajecten en ICT-projecten heeft aangestuurd. Ook heeft hij ruime ervaring als toezichthouder in de publieke sector.

Foto: Eric van Overdijk (l) en Michel Lamers (r).