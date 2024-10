Oppositie wil belastingontwijking via baby-bv aanpakken

D66 en GroenLinks-PvdA willen dat het kabinet een einde maakt aan het fenomeen ‘baby-bv’, ook al is dit een marginaal verschijnsel in Nederland.

Het vorige kabinet leek van plan een streep te zetten door de baby-bv, de constructie waarmee ouders hun vermogen onbelast kunnen doorsluizen naar hun kinderen. Met een baby-bv richten zij een bv op met hun kind of kinderen als enige aandeelhouder(s). De ouders treden in loondienst bij de bv en ontplooien bedrijfsactiviteiten die winst opleveren, waardoor het bedrijfsvermogen groeit. Dat vermogen is eigendom van de kinderen, de aandeelhouders. De ouders keren zichzelf alleen salaris uit. Als de ouders overlijden hoeft er niet afgerekend te worden met de fiscus, want de kinderen erven niets: het bedrijf was immers altijd al van hen.

Minimumleeftijd

Hoeveel baby-bv’s er precies zijn in Nederland is niet bekend omdat het UBO-register niet compleet is. Maar waarschijnlijk gaat het om hoogstens 150 tot 200 gevallen. Toch willen D66 en GroenLinks-PvdA de ontwijkingsconstructie ontmoedigen door een leeftijdsgrens van tussen de 14 jaar en 18 jaar in te voeren voor het oprichten van een bv. Een minimumgrens van 14 jaar is volgens Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66) verdedigbaar, omdat sommige ondernemende tieners echte bedrijfjes starten.

‘Overbodig’

Sneller en Senna Maatoug (GroenLinks-PvdA) willen dat staatssecretaris van Rechtsbescherming Teun Struycken in actie komt. De verantwoordelijk bewindslieden in het vorige kabinet, minister van Economische Zaken Micky Adriaansens (VVD) en staatssecretaris van Fiscale Zaken Marnix van Rij (CDA) leken geneigd de baby-bv te verbieden, maar zover kwam het nog niet. Mogelijk is het initiatief van Sneller en Maatoug een beetje overbodig, want volgens de bedenker van de baby-bv, VRB Adviesgroep, werken notarissen tegenwoordig niet meer mee aan het oprichten van bv’s door minderjarigen. Dit zegt hij in de Volkskrant.

Bron: Volkskrant