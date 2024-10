Werkelijk rendement box 3 terecht op basis van bruto rendement berekend

Bij het werkelijk rendement over zijn effecten is een belegger terecht uitgegaan van het brutorendement, waarbij hij terecht rekening heeft gehouden met de verschillende koers- en valutaresultaten en inkomsten uit dividend.

Daarbij heeft hij terecht geen rekening gehouden met de in rekening gebrachte fees, oordeelt de rechtbank Gelderland.

Een man is gehuwd en bezit samen met zijn echtgenote € 627.971,- aan bank- en spaartegoeden en € 5.089.743,- aan effecten, waaronder € 118.955,- aan vrijgestelde groene beleggingen. Hij doet in zijn aangifte over 2020 aangifte IB/PVV naar een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 244.127,-. De aanslagen IB/PVV 2020 zijn overeenkomstig de aangiften opgelegd.

De man maakt bezwaar tegen de opgelegde aanslagen en zijn bezwaar loopt mee in de massaal bezwaarprocedure voor zover het gaat om de vraag of box 3 op stelselniveau in strijd is met onder andere het recht op eigendom. De inspecteur doet uitspraak in de massaal bezwaarprocedure tegen de aanslagen IB/PVV van de jaren 2017 tot en met 20202 (het rechtsherstel). Naar aanleiding daarvan vermindert hij het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen bij de man naar € 228.171,-.De man stelt beroep in voor de rechtbank Gelderland.

Beleggingsresultaat

Voor de onderbouwing van de stelling van de man dat zijn werkelijk rendement over 2020 nihil is overlegt hij overzichten van de beleggingsrekeningen van hem en zijn echtgenote. Uit het overzicht blijkt dat het beleggingsresultaat soms positief en soms negatief is geweest. Daarbij wordt duidelijk dat het om het brutoresultaat gaat waarbij geen rekening is gehouden met de betaalde kosten en dat dat resultaat gecorrigeerd is voor stortingen en onttrekkingen op deze rekeningen. Bij het beleggingsresultaat is volgens de rechtbank terecht rekening gehouden met de koers-, valuta- en rente-inkomsten.

Uit de overzichten is het voor de rechtbank duidelijk geworden dat de man gedurende het jaar aandelen heeft aangekocht en verkocht. Zoals algemeen bekend is worden bij aan- en verkoop van aandelen kosten in rekening gebracht. Deze kosten mogen echter niet in mindering op het werkelijk rendement worden gebracht. De man beweert deze kosten niet in mindering te hebben gebracht op het bruto rendement.

Omvang kosten

De rechtbank kan deze stelling met de inhoud van het dossier niet op juistheid toetsen. Maar omdat het aantal aan- en verkopen zeer beperkt van omvang is geweest zijn daarmee de transactiekosten per transactie ook gering geweest. De rechtbank acht het daarom niet aannemelijk dat de kosten van zodanige omvang zouden zijn dat het werkelijke rendement hierdoor positief zou worden.

Dat bij het vaststellen van het werkelijke rendement de ingehouden dividendbelasting bij het rendement moet worden opgeteld is geen punt van discussie. De rechtbank acht dit juist en sluit zich daarbij aan. De Hoge Raad sluit immers zoveel mogelijk aan bij de systematiek van box 3 bij het bepalen van het werkelijke rendement. Onderdeel van die systematiek is dat de betaalde dividendbelasting in aftrek komt op de verschuldigde IB/PVV en niet op het belastbaar inkomen. Als je die systematiek doortrekt, zo overweegt de rechtbank, dan dient de ingehouden dividendbelasting ook niet in mindering te komen op het werkelijk rendement.

De stelposten voor de rente op de spaarrekeningen en het rendement op de participatie in de beleggingsvereniging zijn ook niet in geschil. Hierbij merkt de rechtbank op dat, gelet op de stukken die de inspecteur heeft overgelegd, de rente eerder te hoog is opgenomen dan te laag.

Het slotoordeel van de rechtbank luidt dat de man met wat hij heeft overgelegd aannemelijk heeft gemaakt dat het werkelijke rendement over 2020 lager is dan het forfaitair vastgestelde rendement, namelijk nihil. Dat betekent dat het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen dient te worden verminderd tot nihil. Het beroep van de man is gegrond.

Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2024:6168