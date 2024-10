Exploitatie parkeerterrein door gemeente VPB-vrijgesteld? Fiscus neemt standpunt in

Daarover heeft de Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen van de Belastingdienst onlangs opheldering gegeven.

Gemeente en private partij

Het door de gemeente geëxploiteerde parkeerterrein is afgesloten met een slagboom die dient ter verzekering van betaling van het parkeergeld. De gemeente bepaalt het beleid op het parkeerterrein. De parkeertarieven zijn opgenomen in de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen. Binnen een paar honderd meter van het parkeerterrein van de gemeente ligt een parkeergarage met slagboom van een private partij. Deze private partij biedt net als de gemeente parkeergelegenheid op het parkeerterrein met slagboom, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Kennisgroepstandpunt

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen oordeelt dat de overheidstakenvrijstelling van artikel 8e, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 niet van toepassing is op voordeel afkomstig uit het exploiteren van een parkeerterrein dat is afgesloten met een slagboom ter verzekering van betaling van parkeergeld. Er wordt feitelijk in concurrentie getreden met private partijen. De vraag of sprake is van een overheidstaak hoeft daarom niet beantwoord te worden.

