Wat zijn de voordelen van een vertrouwenspersoon in een organisatie?

Elk organisatie is wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan haar werknemers. Hoewel er nog geen wettelijke verplichting is om een vertrouwenspersoon aan te stellen, geldt er wel een ARBO-plicht van een veilige werkplek. Met de aanstelling van een vertrouwenspersoon sta je dan al 1-0 voor. Het kan daarnaast voordelen bieden voor het sociale welzijn en de productiviteit van uw team.

Waarom zou je een vertrouwenspersoon aanstellen?

Hier zijn enkele belangrijke redenen om nu al te overwegen om een vertrouwenspersoon aan te stellen, zélfs zonder wettelijke verplichting:

Verantwoordelijkheid en zorg: Het aanstellen van een vertrouwenspersoon geeft een duidelijke blijk van de intrinsieke motivatie om als werkgever goed voor uw mensen te zorgen. Het toont aan dat u investeert in hun welzijn en veiligheid; Open bedrijfscultuur: De vertrouwenspersoon kan de directie adviseren rondom het creëren van een cultuur waarin ongewenst gedrag bespreekbaar is. Dat leidt tot een sociaal gezonde en veilige werkvloer. Problemen worden onderling, vroegtijdig en snel aangepakt, waardoor de algehele sfeer verbetert. Ondersteuning voor werknemers: Werknemers die weten dat er een neutraal aanspreekpunt is voor vertrouwelijke gesprekken, voelen zich sneller gesteund. Slechts het faciliteren van dit aanspreekpunt draagt bij aan een veilige en gezonde werkomgeving. Verminderde kans op conflicten en juridische escalaties: Het hebben van een vertrouwenspersoon kan helpen bij het voorkomen van escalaties zoals o.a. ontslagdossiers, disfunctioneringsdossiers, verstoorde arbeidsverhoudingen en ziektedossiers. Ook is het prettiger als een melder niet direct naar de media stapt, maar alle (interne) stappen van een melding uitgelegd kan krijgen van de vertrouwenspersoon. Dit scheelt u dus tijd én geld! Arbeidsinspectie: Tijdens een onderzoek van de Arbeidsinspectie kan worden gekeken naar de maatregelen die uw organisatie heeft getroffen om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Een vertrouwenspersoon speelt hierin een grote rol. Dat is echt een pluspunt.

Let op: In sommige sectoren is het faciliteren van een vertrouwenspersoon wél verplicht op basis van cao of brancheafspraken. Twijfelt u over deze verplichting? Neem dan tijdig contact met ons op voor advies.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon biedt onder meer een onafhankelijk luisterend oor voor medewerkers die te maken krijgen met sociaal onveilig gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of misstanden. Deze persoon staat idealiter niet te hoog in de hiërarchie van de organisatie, zodat medewerkers zich vrij voelen om te spreken zonder angst voor repercussies. Dat is dus niet iemand van de directie of een HR-manager. De vertrouwenspersoon helpt niet alleen bij het melden van incidenten, maar biedt ook begeleiding bij het vinden van passende oplossingen, of het nu gaat om advies van een deskundige, regelen van bemiddeling tussen dader en slachtoffer of het doorverwijzen naar andere hulpbronnen.

Voordelen voor de werkgever

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon draagt kortgezegd bij aan:

Het op een ongedwongen en creatieve manier bespreekbaar maken van sociaal veilig gedrag, ongewenst gedrag en omgangsvormen en integriteit binnen uw organisatie; Het voorkomen van sociale onveiligheid en escalaties; Een luisterend oor en handelingsperspectief voor medewerkers die behoefte hebben aan hulp; Het vergroten van werkplezier en motivatie onder medewerkers; Het verminderen van ziekteverzuim en personeelsverloop, wat resulteert in een stabielere organisatie.



Word in 1 dag intern vertrouwenspersoon!



Met de ééndaagse masterclass ‘Word intern vertrouwenspersoon in één dag’ leer je de ins and outs om deze cruciale rol binnen je organisatie te vervullen. Van het omgaan met vertrouwelijke informatie, het adviseren van de directie tot het begeleiden van medewerkers in moeilijke situaties. Schrijf je vandaag nog in voor de masterclass. Je kunt deze masterclass trouwens ook inhouse organiseren voor uw hele MT-team!