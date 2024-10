AFM: let hierop bij verslaggeving over 2024

ESMA publiceerde op 24 oktober haar toezichtprioriteiten voor de verslaggeving over 2024. De AFM let komend jaar extra op deze punten. Samenvattend gaat het om:



1. Duurzaamheid: materialiteitsoverwegingen, reikwijdte & structuur en artikel 8 Taxonomieverordening toelichtingen.

2. Financiële verslaggeving: liquiditeitsoverwegingen (inclusief nieuwe regelgeving over leveranciersfinancieringsregelingen en convenanten) en waarderingsgrondslagen, oordelen & belangrijke schattingen.

3. De juiste toepassing van het European Single Electronic Format.



Tevens is connectiviteit tussen informatie in verschillende onderdelen van de verslaggeving cruciaal.

CSRD

De implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) markeert een nieuwe fase in duurzaamheidsverslaggeving. Om de uitvoering hiervan te ondersteunen, bespreekt ESMA in Off to a good start aandachtsgebieden en implementatierichtlijnen van de Europese Commissie en EFRAG.

Communiceer transparant

De dubbelematerialiteitsanalyse is de hoeksteen voor goede duurzaamheidsverslaggeving, aldus AFM. Ook is het belangrijk dat ondernemingen inzicht geven in hoe ze net-zero in 2050 gaan bereiken. De AFM verwacht begrijpelijke en transparante communicatie over deze onderwerpen. Benoem daarbij ook de onderkende onzekerheden en uitdagingen. Tien navigatiepunten voor goede toepassing CSRD en transparante net-zero doelstellingen vragen om lef laten zien dat het kan.

IFRS 17

In Market Watch 11 dringt de AFM aan op naleving van de ESMA-richtlijnen voor APM’s in publicaties, waaronder het bestuursverslag. Verzekeringsmaatschappijen vinden praktijkvoorbeelden en aanbevelingen voor de toepassing van IFRS 17 in een recent ESMA-rapport ‘From black box to open book’. In haar public statement Clearing the smog roept ESMA op tot meer transparantie over de verwerking van koolstofemissierechten.

Bron: AFM