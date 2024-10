Winstuitkering daalt bij Deloitte en KPMG

Je kunt in Nederland op dit moment maar het beste partner zijn bij EY of PwC, zo berekent Bartjens in het Financieele Dagblad. Bij de eerste is de winstuitkering het hoogst, bij de tweede het stabielst. Zorgelijk is de situatie voor partners bij Deloitte en KPMG. Daar staat de winstuitkering, om deels verschillende redenen, onder druk. Dat is niet alleen slecht nieuws voor de partners, maar ook voor de kantoren zelf: een dalende winst per partner kan tot interne onrust leiden.

Meer partners, minder winst

Van alle Big Four kantoren groeide het aantal partners bij Deloitte in de afgelopen jaren het hardst. In 2020 waren het er 251, nu zijn het er 283 (+15%), waarbij hun aantal in het afgelopen gebroken boekjaar met 16 steeg. Bij de presentatie van de jaarcijfers meldde Deloitte in september een operationeel resultaat (voor belastingen en rente) van € 175 miljoen, een daling van 17 procent. De winstdeling per partner daalde navenant van €592.000 naar €519.000 (-12,4%).

Nog veel erger is het bij KPMG. Dit kantoor zag de winst per partner over het laatste boekjaar kelderen van €752.000 per partner naar €457.000 per partner (-37%). De oorzaak zit deels in de kosten voor het onderzoek naar examenfraude en de bijbehorende schikking die KPMG voor $25 mln trof met toezichthouders AFM en PCAOB. Bij KPMG groeide het aantal partners sinds 2020 met 23 tot 168, een toename van 16%.

Problemen Deloitte

Deloitte maakte ook kosten in de examenfraudezaak, maar hier speelt meer. Bij de grootste van de Big Four stijgen de kosten harder dan de inkomsten en daarbij gaat het niet goed op de consultancymarkt. Deloitte heeft zich de afgelopen 15 jaar meer en meer omgevormd van een accountant- naar een adviesbedrijf, en bij geen van de Big Four is consultancy zo belangrijk als bij Deloitte, dat 32 procent van de omzet uitmaakt. Het leidde onlangs tot verschillende maatregelen, zoals een vrijwillige vertrekregeling. Bovendien hangt Deloitte ook nog een stevige boete boven het hoofd van de PCAOB; het bedrijf heeft er reeds een reservering voor genomen

Bij EY is het aantal partners in vier jaar tijd met 25 toegenomen tot 263 (+11%). De gemiddelde partnerbeloning groeide daar in het afgelopen gebroken boekjaar van € 802.000 naar € 813.000. Bij PwC nam het aantal partners sinds 2020 toe met 15 tot 296 (+5%). De een na kleinste van de Big Four, PwC, heeft dus de meeste partners. De gemiddelde partnerbeloning bleef het afgelopen jaar gelijk op €192.000 euro.