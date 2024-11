Nieuwe tool moet accountants helpen met inzicht in soft controls

Veel accountants worstelen met het verkrijgen van inzicht in soft controls. Cultuur en gedrag zijn immers niet tastbaar en laten zich moeilijk objectief vastleggen. Met de Soft Controls Scan is er nu een oplossing op de markt die deze ongrijpbare factoren op betrouwbare wijze in kaart brengt, stelt Active Integrity.

Active Integrity is een Nederlandse startup die zich richt op het bevorderen van integriteit op de werkvloer. Het ondersteunt daarvoor werkgevers, accountants en auditors.“ De Soft Controls Scan maakt gebruik van een wetenschappelijk model van acht soft controls dat ook door de NBA wordt gehanteerd. Door middel van een enquête onder medewerkers wordt onder andere gekeken naar voorbeeldgedrag, transparantie en aanspreekbaarheid. Dit levert een gedetailleerd en cijfermatig rapport op, dat als bijlage dient voor de controlerapportage.”

“Met de Soft Controls Scan kunnen accountants nu de organisatiecultuur bij cliënten objectief meten en inzichtelijk maken,” zegt Jelle Dorst, founder van Active Integrity. “De tool biedt accountants de mogelijkheid om eventuele red flags en green flags op een betrouwbare manier in kaart te brengen en zo soft controls structureel te integreren in hun audits.”

NBA-vereisten

De NBA heeft in Standaard 315 en Handreiking 1148 het belang van soft controls benadrukt als onderdeel van een volledige audit. Zo wordt accountants gevraagd inzicht te verschaffen in zaken als het voorbeeldgedrag van het management en de toon aan de top. De Soft Controls Scan sluit aan op deze vereisten. Het rapport biedt cijfers per soft control over de cliëntorganisatie als geheel en over specifieke teams of afdelingen.

Accountants en auditprofessionals die meer willen weten over de Soft Controls Scan kunnen een gratis online demo boeken via de website van Active Integrity. Tijdens de demo krijgen deelnemers inzicht in de werking van de tool en het opgeleverde soft controls rapport.