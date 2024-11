Zzp’er met laag inkomen vaker tegen pensioenplicht  

Dat een deel van de zelfstandigen qua pensioenopbouw achterblijft is een heet hangijzer in het maatschappelijke debat. Een pensioenverplichting voor zzp’ers is voor online pensioenbank Brand New Day echter een brug te ver, zegt directeur Joost Tieland.

“De pensioenpijn zit niet bij iedereen even diep: vooral bij de lagere inkomens blijft de pensioenopbouw achter. Voor deze groep zou je iets moeten doen, niet zozeer via een pensioenplicht maar via andere maatregelen”, stelt Tieland, refererend aan een onderzoek dat Brand New Day onlangs liet uitvoeren.

Een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking (60%) is voorstander van een verplicht pensioen, waarbij de meesten – de werknemers – daarbij het al verplichte bedrijfspensioen voor ogen hebben. Er zijn echter bedrijfstakken en ondernemingen waar geen verplichte pensioenregeling is afgesproken tussen sociale partners, en zijn er dus werknemers die niets via de werkgever opbouwen. “Wij steunen een verplichtstelling voor deze groep, zolang er maar wel keuzevrijheid is in waar het pensioen wordt opgebouwd”, aldus Tieland.

Zelfstandigen en ondernemers zijn een stuk minder enthousiast: de helft is tegen een verplicht zzp-pensioen. Een mogelijke verklaring is dat ze liever hun eigen pensioenkeuzes willen maken. Een andere, waarschijnlijke reden is dat een deel van de zelfstandigen te weinig financiële middelen heeft voor pensioenopbouw. “Een pensioenplicht is daarvoor geen effectieve oplossing, want als deze zelfstandigen de pensioenverplichting niet in hun tarief kunnen doorberekenen dan blijven er nog minder financiële middelen over om het hoofd boven water te houden”, aldus Tieland.

Lage inkomens willen geen verplicht zzp-pensioen

Uit het onderzoek van Brand New Day blijkt dat juist zzp’ers met een laag inkomen tegen een pensioenplicht zijn. Gemiddeld is 50% van deze groep tegen, maar als je kijkt naar inkomen zijn de uitkomsten anders. Van de zzp’ers die minder dan €36.000 per jaar verdienen is maar liefst 65% procent tegen. Bij zelfstandigen met een hoger inkomen is ook nog steeds 44% procent tegen, maar dat is een aanmerkelijk lager percentage.

Tieland snapt de overweging bij lage inkomens wel. “Als je elke maand weinig overhoudt, dan zal een pensioenplicht weinig verbeteren. Waar haal je het geld vandaan? In plaats van een pensioenplicht moet er in eerste instantie veel meer gedaan worden aan begeleiding van zzp’ers. Dat zou de Kamer van Koophandel kunnen doen, maar ook de overheid zou veel meer kunnen doen aan informatievoorziening. Verder zijn er in Nederland veel onafhankelijke financieel adviseurs die hier een rol in kunnen spelen, maar dan moeten we deze beroepsgroep en zzp’ers helpen om elkaar te vinden door bijvoorbeeld pensioenadvies aftrekbaar te maken. Desnoods eens in de vijf jaar als een soort van financiële APK.”