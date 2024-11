Ministerie en fiscus organiseren webinars over zzp en schijnzelfstandigheid

In deze webinars geven medewerkers antwoord op vragen over wanneer sprake is van loondienst of zzp en wat er verandert als de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 weer volledig gaat handhaven op schijnzelfstandigheid.

Praktijk bepalend

Of er sprake is van loondienst of zzp wordt bepaald door hoe in de praktijk gewerkt wordt. Als sprake is van echt ondernemerschap als zelfstandige, dan kan er gewoon als zzp’er worden gewerkt. De twee webinars kunnen opdrachtgevers en werkenden helpen om samen te kiezen voor het juiste contract.

Webinar voor opdrachtgevers: 14 november van 14.00 uur tot 15.00 uur

Webinar voor zelfstandigen: 14 november van 10.00 uur tot 11.00 uur