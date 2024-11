‘Eisen aan duurzaamheidsrapportage slaan door’

Onder de CSRD-regelgeving moeten bedrijven uitgebreid gaan rapporteren over de duurzaamheidsaspecten van hun bedrijfsvoering. Te uitgebreid, wat het Amerikaanse Morningstar betreft. De analist levert gegevens over beursgenoteerde bedrijven aan beleggers, maar vindt dat de Europese duurzaamheidsregelgeving te veel gegevens vraagt.

Steun verspelen

Kapoor liet dat afgelopen week weten op een conferentie over duurzaam investeren. “Om duurzaam te beleggen heb je data nodig. Maar Europa is doorgeslagen in de eisen die het aan bedrijven stelt over de gegevens die zij moeten aanleveren. Daarmee loopt Europa het risico de steun van burgers en bedrijven voor een groene agenda te verspelen”, vertelt hij aan het FD.

De CSRD is nu juist ingevoerd om de informatievoorziening en transparantie over duurzaamheid aan beleggers te verbeteren. Maar van bedrijven vraag het te veel, vindt Kapoor. “Vergelijk het met een supermarkt met duizend producten. Daar zit je echt niet op te wachten als je maar twee dingen nodig hebt. Dan wil je gewoon kopen wat je nodig hebt en door.”

Te ingewikkeld gemaakt

Duurzaam beleggen komt onder druk te staan door het verder uit zicht raken van de wereldwijde klimaatdoelen en de verkiezingsoverwinning van Trump in de VS. Duurzame beleggers moeten terug naar de basis, aldus Kapoor. “We hebben ESG de afgelopen jaren veel te ingewikkeld gemaakt. Dat heeft in de VS geleid tot grote weerstand. Terwijl in de kern alle investeerders het erover eens zijn dat het inschatten van risico’s belangrijk is voor het nemen van investeringsbeslissingen. Dat geldt ook voor risico’s op het vlak van mens en milieu.”

De Morningstar-CEO denkt wel dat duurzaam beleggen uiteindelijk impact gaat hebben, maar stelt dat het nu te lastig is om de maatschappelijke impact van investeringsbeslissingen goed in kaart te brengen. “Ik ben niet tegen het meewegen van impact in investeringsbeslissingen. Iedere investeerder heeft een andere voorkeur en het is alleen maar goed dat zij die voorkeur steeds beter tot uitdrukking kunnen laten komen middels hun beleggingen. Ik pleit er alleen voor dat we nu focussen op financieel relevante ESG-risico’s. Daar hebben we namelijk de middelen al voor.”

Bron: FD