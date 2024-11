‘Fiscalist van de sterren’ bekent schuld na deal met justitie

Dat meldt het FD. In ruil daarvoor krijgt hij een minder hoge celstraf in de Verenigde Staten, want de andere vijf aanklachten komen te vervallen. Butselaar zal waarschijnlijk drie jaar celstraf opgelegd krijgen.

Fiscalist Frank Butselaar werd ervan verdacht gedurende zeven jaar voor in totaal meer dan 100 miljoen dollar aan belastingontduiking te hebben gefaciliteerd. Daarbij werd gebruik gemaakt van brievenbusfirma’s op onder meer Cyprus en Guernsey. Butselaar adviseerde succesvolle DJ’s als Tiësto en Afrojack en klanten uit de mode-industrie, die wereldwijd vele miljoenen opstreken.

Vorig jaar werd hij aangehouden in Italië en daarna uitgeleverd aan de VS. Hij werd daar aangeklaagd voor het doen van valse en frauduleuze belastingaangiften, aangezien sommige van zijn klanten tijdelijk ingezetenen waren van dat land.

Met zijn schuldbekentenis is de Amerikaanse strafzaak tegen Butselaar na anderhalve week voorbij. Hoe lang hij vast moet blijven zitten is nog niet bekend, de strafmaat moet nog worden bepaald.

Het FD heeft een podcastserie gemaakt over de zaak Butselaar, die hier is te vinden. Lees hier meer op Accountancy Vanmorgen over de kwestie.