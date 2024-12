Automatiseer werkzaamheden en bespaar tijd

Je krijgt grip op de omzet per FTE en inzicht in belangrijke processen. Kies voor automatisering en maak gebruik van handige koppelingen. Alles voor een nog betere dienstverlening richting je klanten en een hoge efficiëntie in je werkzaamheden. Je bespaart tijd en focust op resultaat en tijdige bijsturing.

Bulkfacturatie voor abonnementen

Zorg dat de software past bij jouw kantoor. Modulaire software heeft een sterke basis en bouw je op met modules die je zelf kiest. Het optimaliseren van processen gaat hiermee vanzelf. Zo zijn er tal van mogelijkheden om het werk van accountants te ondersteunen en eenvoudiger te maken. Vaak maken kleine aanpassingen al een verschil. Een voorbeeld hiervan is een bulkfacturatie voor alle maandelijkse abonnementen van klanten. Niet meer 1 op 1, maar direct de vaste abonnementsprijs gefactureerd richting de juiste klanten. Dat betekent minder handmatig werk en meer tijd voor advies en consulting. Neem dit mee in je zoektocht naar nieuwe software.

Optimaal taakbeheer

Let ook op software die koppelt met andere systemen, zoals je boekhoudpakket en salarissoftware, of Outlook en marketing koppelingen. Software die koppelt met Outlook vereenvoudigt het proces van e-mails en bijlagen versturen die je als taak toevoegt in je CRM. Je koppelt alles snel aan de juiste contactpersonen en relaties. Of zorgt dat de informatie terechtkomt bij projecten, verkopen en medewerkers. Taken in Outlook worden door de koppeling weergegeven in de agenda in de software. Collega’s zien direct of je beschikbaar bent of niet. Tegenwoordig biedt bijna elke softwareleverancier een app voor je smartphone. Zo heb je de mogelijkheid om naast de desktop gebruik te maken van de functionaliteiten in de bijpassende app.

Inzicht in omzet per FTE

Als accountant of boekhouder wil je voldoen aan de KPI’s van je kantoor, zoals de omzet per FTE. Via urenregistratiesoftware registreren medewerkers hun gewerkte uren op activiteiten. Zo weet je direct hoeveel tijd bepaalde terugkerende werkzaamheden kosten en hoeveel omzet je per FTE genereert. Heeft de software de mogelijkheid tot rapportages, dan heb je met 1 klik op de knop inzicht in belangrijke cijfers. Handig om tijdig bij te sturen of om te zien waar verbetering nodig is. Kijk uit naar de komende periode en plan nog beter op basis van een goed onderbouwde prognose dankzij data.

Met onze software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen tot aan je boekhouding. Yoobi is modulaire software en daardoor flexibel. Kies de modules die bij jouw accountantskantoor passen en ervaar de voordelen van procesoptimalisatie. Accountantskantoren die met Yoobi werken kiezen vaak voor urenregistratie, facturatie, inzicht en CRM. Onze software groeit met je mee in gebruikers en in modules. Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.